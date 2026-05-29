Putin o Armeniji: Mora što prije odlučiti o EU

"Sam premijer (Nikol) Pašinjan rekao je da smatra ispravnim održati referendum o ovom pitanju, o tome gdje bi Armenija trebala biti: u Euroazijskoj uniji ili u Europskoj uniji. Željeli bismo da se to učini što je prije moguće", rekao je Putin na konferenciji za medije u Astani, prijestolnici Kazahstana.

"Kakve god bile odluke, to neće narušiti naše humanitarne veze, neće narušiti naše političke veze", uvjeravao je Putin. Međutim, dodao je da bi bilo "nemoguće pomiriti jedno s drugim" na ekonomskom području zbog pitanja standarda i ulaganja, s obzirom na to da je Rusija glavni ekonomski partner Armenije.

Ruski predsjednik boravio je u Kazahstanu na sastanku Vijeća Euroazijske ekonomske unije kojoj pripada i Armenija. Na kraju sastanka su predsjednici Rusije, Bjelorusije, Kazahstana i Kirgistana pozvali Armeniju da na referendumu odluči kojoj uniji želi pripadati.