razlike u plaćama

Weber: EU direktiva o plaćama donosi pravne i administrativne izazove

I.J.

23.05.2026 u 23:57

Irena Weber
Irena Weber Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot HRT
Bionic
Reading

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber upozorila je u Dnevniku HRT-a da žene i dalje teže dolaze do vodećih pozicija unatoč tome što čine većinu među visokoobrazovanima i često postižu bolje rezultate tijekom studija.

Govoreći o razlikama u plaćama između muškaraca i žena, Weber je istaknula da prosječni jaz u Europskoj uniji iznosi oko 11 posto, dok je u Hrvatskoj niži i kreće se oko 6,6 posto za isti rad. Ipak, smatra da prostora za dodatno smanjenje razlika i dalje ima.

„Neovisno o činjenici da je među diplomiranima znatno više žena nego muškaraca i da postižu bolje rezultate, žene se nekako putem izgube do upravljačkih pozicija“, rekla je Weber za Dnevnik HTV-a.

Kao razloge navela je više čimbenika, od obiteljskih okolnosti i porodiljnog dopusta do potrebe za snažnijim sustavom koji bi poticao žene na dolazak do vodećih funkcija. Komentirajući novu europsku direktivu o transparentnosti plaća, Weber je rekla da nitko ne dovodi u pitanje načelo jednake plaće za isti rad, ali upozorava na veliko administrativno opterećenje za poslodavce.

vezane vijesti

„Direktiva donosi niz novih regulatornih i administrativnih opterećenja za poslodavce na razini Europske unije, što će posebno teško pasti malim i srednjim poduzetnicima“, istaknula je.

Podsjetila je da se od lipnja očekuju izmjene Zakona o radu, dok obveza izvještavanja za kompanije s više od 250 zaposlenih kreće iduće godine. Weber smatra i da bi provedba direktive mogla otvoriti ozbiljne pravne rizike za poslodavce jer će teret dokazivanja biti na njima.

„Poslodavac je po defaultu kriv i mora dokazivati da nije bilo neopravdanih razlika u plaćama“, upozorila je.

Dodala je kako postoji i problem ograničavanja fleksibilnosti u nagrađivanju zaposlenika.

Morate moći bolje platiti onoga tko radi više i postiže bolje rezultate“, rekla je Weber, usporedivši to sa sportskim natjecanjem u kojem svi dobivaju istu medalju bez obzira na rezultat.

Govoreći o transparentnosti plaća, ocijenila je kako već sada postoji visoka razina informiranosti zaposlenika i kandidata.

„Nitko se ne zapošljava a da ne zna za koju plaću radi i kakav mu je karijerni put“, zaključila je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
izvozna ofenziva

izvozna ofenziva

Drugi kineski šok trese Europu: Njemačka ostala bez 400.000 radnih mjesta
moderna oprema

moderna oprema

Uskoro obavezan tahograf i za vozila od 2,5 do 3,5 tone
podatci dzs-a

podatci dzs-a

Objavljeno koliko je u ožujku iznosila prosječna plaća u Hrvatskoj

najpopularnije

Još vijesti