Weber: EU direktiva o plaćama donosi pravne i administrativne izazove

Govoreći o razlikama u plaćama između muškaraca i žena, Weber je istaknula da prosječni jaz u Europskoj uniji iznosi oko 11 posto, dok je u Hrvatskoj niži i kreće se oko 6,6 posto za isti rad. Ipak, smatra da prostora za dodatno smanjenje razlika i dalje ima.

„Neovisno o činjenici da je među diplomiranima znatno više žena nego muškaraca i da postižu bolje rezultate, žene se nekako putem izgube do upravljačkih pozicija“, rekla je Weber za Dnevnik HTV-a.

Kao razloge navela je više čimbenika, od obiteljskih okolnosti i porodiljnog dopusta do potrebe za snažnijim sustavom koji bi poticao žene na dolazak do vodećih funkcija. Komentirajući novu europsku direktivu o transparentnosti plaća, Weber je rekla da nitko ne dovodi u pitanje načelo jednake plaće za isti rad, ali upozorava na veliko administrativno opterećenje za poslodavce.