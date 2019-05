Sava se u Zagrebu izlila iz korita, vatrogasci noćas pune ruke posla imali i u Drnišu i Medulinu

Glavnina prognozirane oborine očekuje se od utorka 28. do četvrtka 30. svibnja te u manjim količinama od nedjelje 2. do utorka 4. lipnja

Sava se u četvrtak ujutro izlila iz korita u Zagrebu, a u Istarskoj županiji od jutarnjih sati do 14:00 sati na području grada Medulina palo je 51,3 l/m² kiše. Zabilježeno je pet intervencija ispumpavanja podrumskih prostorija na području Medulina i crpljenje oborinske vode s terase caffe bara u Medulinu, izvještava MUP.

Intervenirali su vatrogasci JVP-a Pula i DVD-a Medulin. Uz navedeno došlo je i do udara groma na području naselja Šijane i jedan pad stabla na vozila u dvorištu stambene zgrade u Ulici Mate Balote u Puli.

Na području Šibensko-kninske županije u vremenu od 15:09 do 17:00 sati na širem području grada Drniša palo je oko 150 l/m² kiše. Do 23:00 sati zabilježene su 22 intervencije ispumpavanja vode iz obiteljskih kuća i podrumskih prostorija (osim u gradu Drnišu, po jedna intervencija u naselju Žitnić i Velušić).

Intervenirali su vatrogasci iz JVP-a Pula. Hrvatske vode donijele su 29. svibnja u 8:45 sati Rješenje o prekidu redovnih mjera obrane od poplava na branjenom području 22, Mali slivovi Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica, dionica broj: E.22.4 rijeka Mirna-gornji tok, vezano na visinu vodostaja na mjerodavnom vodomjeru Most Buzet, gdje je u 8:45 sati zabilježen vodostaj 123 cm, s tendencijom daljnjeg opadanja, a 30. svibnja i za rijeku Mirnu-donji tok gdje je na mjerodavnom vodomjeru Ponte Porton u 6:00 sati zabilježen vodostaj od 394 cm.

Intervenirali su vatrogasci iz JVP-a Drniš i DVD-a Drniš i Ružić. Zbog oborinskih voda na kolniku prekinut je promet na cesti Drniš-Siverić (koja je u rekonstrukciji), odnosno D33 Drniš-Knin. Promet se odvija obilazno.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana će na istoku i Jadranu biti promjenjivo vrijeme, drugdje pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, u Dalmaciji i pljuskove s grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u središnjim predjelima povremeno s jakim udarima. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu većinom umjereno jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u središnjim i gorskim predjelima od 11 do 15, na Jadranu i istoku zemlje između 18 i 22 °C.