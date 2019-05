Danas još hladnije, a Vakula najavljuje: Od petka sunčanije i toplije, ali...

Kišovito se razdoblje nastavlja i u četvrtak, osobito u većini unutrašnjosti, gdje će i dalje padati rekordi u ukupnoj svibanjskoj količini kiše, kao da ih već nije bilo dosta prošlih dana, a tijekom srijede i na meteorološkim postajama DHMZ-a u Rijeci, Delnicama i Ogulinu te na Zavižanu i Sljemenu, vjerojatno i još ponegdje, piše Zoran Vakula

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, uz povremenu kišu. Bit će hladnije nego u srijedu, uz slab do umjeren sjeverozapadnjak, te jutarnju temperaturu oko 11 °C, a poslijepodnevnu od 13 do 17 °C. I u središnjoj Hrvatskoj hladno kao malo kada potkraj svibnja, te i dalje oblačno, posebice u noći i prijepodne i kišovito , uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji na udare ponegdje može biti i jak, većinom u Međimurju, Zagorju i Podravini.

Temperatura zraka u gorju većinom od 7 do 12 °C, a na Jadranu ujutro 12 do 15 °C, poslijepodne pak 18 ili 19 °C. Malo viša u većini Dalmacije, gdje se nastavlja nadmetanje sunca i oblaka, iz kojih će ponegdje biti pljuskova i grmljavine. Jugo i istočnjak zadržat će se, uz slabljenje, do Punta Planke, a sjevernije će biti uglavnom umjerene bure i sjevernog vjetra, prema otvorenome sve češće i sjeverozapadnog, uz more većinom malo do umjereno valovito.