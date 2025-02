Vatikan se danas opet oglasio o papi: 'Oporavlja se sporije nego što bismo htjeli'

Osamdesetosmogodišnji papa Franjo protekla je dva tjedna proveo u rimskoj bolnici Gemelli, gdje je primljen 14. veljače s ozbiljnom infekcijom dišnog sustava koja je prouzročila dodatne komplikacije. Vatikan nije rekao koliko dugo će papa ostati u bolnici, no u petak je objavio da Franjo neće predvoditi tradicionalnu misu na Pepelnicu 5. ožujka, što upućuje na to da bi se njegova hospitalizacija mogla protegnuti i na idući tjedan. Vatikan je u medicinskom izvješću u četvrtak kazao da je papino stanje "nastavilo pokazivati poboljšanje", no da je prognoza liječnika i dalje neizvjesna zbog kompleksnosti njegove infekcije.

Međutim, dužnosnik Vatikana koji nije htio biti imenovan jer nije ovlašten govoriti o papinom zdravlju, istaknuo je da je priopćenje u četvrtak drugo zaredom koje papino stanje nije opisalo kao "kritično". "Možda možemo reći da je prošao najkritičniju fazu", kazao je dužnosnik. Iduće medicinsko izvješće Vatikana se očekuje u petak navečer.