Vanilija je svrgnuta s trona: Evo koje okuse sladoleda Europljani danas najviše vole

Iako je sladoled od vanilije dugo bio apsolutni favorit u Europi, čini se da je opsesija Dubai čokoladom učinila svoje te da Europljani sada više vole isprobavati nove okuse. Kako i ne bismo kad, recimo, prosječni Nijemac tijekom ljeta pojede oko 130 kuglica sladoleda, što znači gotovo svaki dan jedan sladoled.

Poljaci su tu još bolji: kako piše Euronews, po osobi godišnje pojedu 16 kilograma sladoleda. Nakon Poljske, slijedi Švedska s 10,87 kilograma po osobi. U Španjolskoj se godišnje konzumira 9,65 kilograma, a slijede Danska, Finska, Italija, Grčka, Francuska i zatim Njemačka. Austrija i Švicarska su na začelju. Osim vanilije, Europljani vole čokoladu, stracciatellu, jagodu, lješnjak, jogurt, pistaciju I limun, sudeći po rang ljestvici koju je prije pet godina sastavilo strukovno udruženje talijanskih proizvođača sladoleda, premda sada raspravljaju o kreiranju nove ljestvice ove godine.

Slatka egzotika - kod kuće I tim stručnjaka iz lanca hotela Premier Inn proveo je 2024. opsežnije istraživanje analizirajući Google pretraživanja za 80 različitih okusa sladoleda širom svijeta kako bi utvrdili omiljene okuse u svakoj zemlji.

Utvrdili su da su uz tri standardna okusa – vaniliju, čokoladu i jagodu – posebno popularni postali pistacija i dinja. Međutim, analiza je naišla i na kritike. Google pretraživanja ne moraju nužno odražavati stvarno ponašanje kupaca. Istraživanje hotelskog lanca postalo je viralno na platformi Reddit, gdje su mnogi korisnici tvrdili da se manje poznati okusi češće pretražuju nego oni svima poznati. Ipak, na taj se način može pratiti razina interesa za određene okuse, prenosi Euronews. No s vremenom se, uz okuse, mijenjaju i omiljeni načini konzumiranja sladoleda. Većina sladoleda kupuje se u supermarketima, dok petina ukupne količine odlazi na slastičarnice. Tako je, primjerice 2024. prodano 252,3 milijuna litara u višestrukim pakiranjima te 235,2 milijuna litara u obiteljskim pakiranjima. Prema Eurostatu i Destatisu, Njemačka je s oko 607 milijuna litara ponovno bila najveći proizvođač sladoleda u Europskoj uniji 2024. godine.

Prema riječima glasnogovornice Constanze Wulff, uz tradicionalne okuse, 2025. godine bila je velika potražnja za voćnim i veganskim varijantama, sorbetima, kombinacijama jogurta i vrhnja te orašastim i pistacija okusima. I Svjetsko prvenstvo ima svoj okus Sudeći prema odabiru talijanskog udruženja proizvođača sladoleda - a tu su svjetski poznati – hit bi ove godine mogao biti okus ‘Pinocchio’ – nježna kombinacija mliječnog sladoleda i sladoleda od jagode s grisinima umočenima u čokoladu.