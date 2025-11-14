svastika na spomen ploči

Vandalizam u Primoštenu, Petrina bjesni: Nije bio ni komunist ni jugonostalgičar

Bi. S.

14.11.2025 u 22:34

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

U noći na 14. studenog netko je u Primoštenu nacrtao svastiku na spomen-ploči Juri Bogdanu, kojeg su na tom mjestu fašisti ranili i zarobili

O tome se putem društvenih medija oglasio načelnik Primoštena Stipe Petrina.

'Jure Bogdan nije bio komunist ni jugonostalgičar, nije bio ni Srbin ni udbaš. Bio je osviješteni domoljub kojem nije bilo ni u primisli da svoje misto, svoj zavičaj prepusti talijanskim fašistima. Dolaskom talijanskih fašista u Primošten, Jure je među prvima ustao. S malobrojnom grupom istomišljenika, svoje subraće odupirao se na sve moguće načine talijanizaciji svoga zavičaja. Odupirao se je sve dok ga domaći izdajnici nisu prodali, ocinkali za par kila brašna Talijanima', napisao, međuostalim, je Petrina dodavši da je ovim činom ponovno ubijen.

vezane vijesti

preporučujemo

u budimpešti

u budimpešti

Milanović se sastao s Orbanom
jedna žena ozlijeđena

jedna žena ozlijeđena

Raketni napad na Damask: Odjeknule snažne eksplozije, urušio se dio zgrade
novi obračun

novi obračun

Kod Zagrebačkog velesajma napadnute dvije mlađe osobe, evo što kaže policija

najpopularnije

Još vijesti