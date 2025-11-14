Vandalizam u Primoštenu, Petrina bjesni: Nije bio ni komunist ni jugonostalgičar

O tome se putem društvenih medija oglasio načelnik Primoštena Stipe Petrina.

'Jure Bogdan nije bio komunist ni jugonostalgičar, nije bio ni Srbin ni udbaš. Bio je osviješteni domoljub kojem nije bilo ni u primisli da svoje misto, svoj zavičaj prepusti talijanskim fašistima. Dolaskom talijanskih fašista u Primošten, Jure je među prvima ustao. S malobrojnom grupom istomišljenika, svoje subraće odupirao se na sve moguće načine talijanizaciji svoga zavičaja. Odupirao se je sve dok ga domaći izdajnici nisu prodali, ocinkali za par kila brašna Talijanima', napisao, međuostalim, je Petrina dodavši da je ovim činom ponovno ubijen.