Valu prosvjeda u Južnoj Americi pridružila se i Bolivija, a evo što se krije iza pokušaja rušenja donedavno popularnog ljevičarskog lidera

Valu prosvjeda u Južnoj Americi u srijedu se i službeno pridružila Bolivija nakon što je ljevičarski predsjednik Evo Morales proglasio izvanredno stanje, a prosvjednike koji su ustali protiv izborne prijevare optužio za državni udar. Nakon ovogodišnjih nereda u Venezueli, Kolumbiji, Brazilu, Čileu i Ekvadoru nasilni sukobi prelili su se i na ulice države koja je u manje od 200 godina svoje neovisnosti imala gotovo istovjetan broj državnih udara, njih 195. Donosimo uzroke i sve veće izglede za pad nekoć izuzetno popularnog ljevičarskog lidera, čija zvijezda već neko vrijeme blijedi zasjenjena nizom korupcijskih skandala i gospodarskom neizvjesnošću

U Boliviji se sredinom tjedna odužilo ionako sporno prebrojavanje glasova, što sve više ukazuje na moguće Moralesove manipulacije kako bi izbjegao drugi krug izbora ukoliko u prvom krugu dobije više od 50 posto glasova ili 40 posto plus prednost od 10 postotnih bodova ispred drugog kandidata. U srijedu navečer, nakon prebrojavanja 97 posto listića, Morales je osvojio nedostatnih 46,03 posto, a njegov izravni oponent iz redova centrista Carlos Mesa 37,35 posto, što je prednost blizu potrebnih 10 postotnih bodova.

Već prvu večer prosvjeda demonstranti su se u La Pazu i drugim gradovima sukobili s policijom, a u središtu oporbenog dijela zemlje, u Santa Cruzu na istoku, koji je generator bolivijskog gospodarstva, zapaljena je zgrada izbornog povjerenstva. Izgorjele su još tri zgrade u kojima su smještena tijela lokalnih vlasti koja nadzire izbore, a prosvjednici poručuju da Bolivija nije Venezuela. Time jasno daju do znanja da neće tolerirati Moralesovo kopiranje uspostave socijalističke diktature po uzoru na venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura koji svojim postupcima, uz prateću nezamislivu rekordnu inflaciju, gura zemlju u građanski rat.

Morales je uspio šarmirati prosvjednike čije je predstavnike primirio tijekom pregovora obećavši im decentralizaciju do koje nije došlo. Bijela politička elita u La Pazu i nadalje bere vrhnje, dok se većinski pretkolumbijski narodi, među kojima su i Moralesove Aymare , socijalno i gospodarski zanemaruju.

Dosad spretnom Moralesu ovaj put, smatraju analitičari, budućnost se ne smiješi. Još uvijek aktualni bolivijski predsjednik jedini je preostali južnoamerički čelnik iz vremena tzv. ružičaste plime, kako se naziva dominacija ljevice na kontinentu tijekom prvog desetljeća 21. stoljeća. Prije osam godina Čile i Kolumbija bile su jedine južnoameričke države u kojima je na vlasti bila desnica, a danas je ljevica na vlasti tek u Boliviji, Venezueli, Ekvadoru i Urugvaju.

Bolivijskom predsjedniku ne može se poreći to da je zemlja pod njegovim vodstvom doživjela snažan gospodarski napredak i smanjivanje posvemašnjeg siromaštva, ali se on već neko vrijeme na valu sve većeg nezadovoljstva nalazi na udaru oporbe koja žestoko kritizira njegov demokratski legitimitet i autokratska stremljenja. Uz to, Moralesu na ruku ne ide slabiji ekonomski rast zabilježen posljednjih godina.

Održavanje na površini

Bolivijski BDP je između 2004. i 2014. godine u prosjeku rastao 4,9 posto, što je najduže razdoblje gospodarskog rasta u povijesti te zemlje koja, unatoč tome, i nadalje ima najniži BDP po glavi stanovnika u Južnoj Americi. Ovisnoj tek o tri proizvoda koji čine 70 posto državnog izvoza - plinu, cinku i zlatu - Boliviji danas prijeti gospodarska kriza jer se izvoz tih sirovina smanjuje, a samim time sve je neizvjesnija i budućnost zemlje.

Morales je dosad uspijevao održavati smanjenje izvoza, a zadržao je javnu potrošnju na istim razinama, što je La Paz platio rastom javnog duga s 28 na 53 posto BDP-a. Pritom su državne rezerve presušile s 15 na osam milijardi dolara, pa je došlo i do najvećih proračunskih deficita u regiji jer je proračunski manjak dosegnuo više od osam posto BDP-a.

Pritom se nije osvrtao na ekonomske probleme te je nastavio kupovati socijalni mir usredotočujući se na funkcionalni sustav javnog zdravstva i sigurnosti po uzoru na Kubu. Oporbenim čelnicima i njihovim pristašama poručio je kako oni ne namjeravaju provesti privatizaciju i smanjivanje poreza, već isključivo preuzeti državu kojom bi vladale političke i poslovne elite što preferiraju kontinuitet, a ne temeljite ekonomsko-političke promjene na izmučenom kontinentu, na kojem aktualni događaji ne jamče održavanje na vlasti unatoč uspjesima, pa tako ni Moralesu.