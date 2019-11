Vakula otkriva kakvi su dani pred nama: 'Kao da nije studeni!?'

Nakon česte, ponegdje opet i obilnije kiše u noći na četvrtak - slijedi djelomično razvedravanje pa će ujutro po mnogim nizinama unutrašnjosti biti magle.Tijekom dana nadmetanje oblaka, vedrine i sunca, većinom bez kiše, barem u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, dok su manje količine i dalje povremeno moguće u južnijim krajevima, kaže meteorolog Zoran Vakula

U četvrtak će od hrvatskih krajeva vjerojatno najmanje kiše - ponegdje i nimalo - biti u Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje će ujutro biti česta magla. Temperatura zraka ujutro od 7 do 10 °C, a poslijepodne, uz djelomice sunčano vrijeme - oko 16 °C.



U središnjoj Hrvatskoj malo manje toplo nego na istoku, također uz mjestimičnu jutarnju maglu pa igru oblaka i sunca, a povremene kiše bit će uglavnom tijekom noći, samo rijetko još rano ujutro. U gorju i na sjevernom Jadranu ponegdje vjerojatno još i prijepodne, te ponovno i češće navečer, kada će nakon slabog i umjerenog jugozapadnog i zapadnog vjetra opet jačati jugo.



Temperatura zraka ujutro u unutrašnjosti 2 do 7 °C, uz more 10 do 13 °C, kolika će poslijepodne biti u gorju, a u unutrašnjosti Istre i na Jadranu će biti od 15 do 17 °C. U Dalmaciji mjestimice i do 19 °C. Oblačnije, uz povremenu kišu bit će u noći i prijepodne, osobito u južnijim krajevima, gdje je i veća vjerojatnost pljuskova s grmljavinom. Ponegdje umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar zamijenit će slabiji sjeverozapadni, uz obalu gdjegod i bura, uz koje će more veći dio dana biti malo do umjereno valovito.