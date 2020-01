Vakula otkrio kakav je vikend pred nama i gdje bismo mogli vidjeti pokoju snježnu pahulju

Vrijeme prilagođavanja! I u meteorološkom smislu, a i u nekom drugom..., kaže poznati meteorolog Zoran Vakula

Od jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti često niže od prosječne za doba godine do poslijepodnevne većinom više od klimatološkog srednjaka. I ne samo to! Ponegdje su - i bit će - i promjene od dana do dana prilično zamjetne. Ne samo u temperaturi, nego i naoblaci...

U Kninu je, primjerice, u pretežno vedar utorak najniža temperatura zraka bila -6 °C, a najviša čak 15 °C - od 10. najhladnijeg jutra u povijesti mjerenja na taj dan do 7. u nizu najtoplijih. Podjednako je bilo i u Sinju od -9 do 13 °C. Nije najveći siječanjski dnevni temperaturni hod, ali ni daleko od njega, piše Zoran Vakula za HRT.

A u srijedu, premda podjednako sunčano, ipak zamjetno drukčije - u Kninu 'samo' od 6 do 11 °C, u Sinju od 4 do 10 °C. Mali dnevni porast temperature bio je i na Jadranu, gdje je, za siječanj uobičajeno, bilo i najtoplije - u Dubrovniku i Hvaru poslijepodne čak 15 °C. I u unutrašnjosti Istre je bilo iznadprosječno toplo poslijepodne uz najvišu temperaturu zraka oko 13 °C, u Pazinu, primjerice, ali nakon jutarnjih 'samo' oko -4 °C.

Za neke možda teže podnošljivo i prilagodljivo, ali ne i neobično za noć s burom i dan s većinom ponekim oblakom - pod djelovanjem polja visokog tlaka, koje će i sljedećih dana biti glavni čimbenik stabilnog vremena.