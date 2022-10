Uznemirujuća analiza taloga iz najvećeg hrvatskog zaljeva, pogledajte što je sve pronađeno

Njihov zaljev u širokom luku zaobilaze kruzeri s turistima. Ulazak teretnih brodova za mještane Bakra znači samo jedno - zatvaranje prozora i suživot s oblacima, najčešće ugljene prašine, izvještava Dnevnik Nove TV, čija je reporterka Barbara Golja zaronila na dno Bakarskog zaljeva, razgovarala s mještanima, ali i u pomoć pozvala stručnjake iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo

Jedan muškarac je podnio i kaznenu prijavu zbog nečistoće u Bakru. Jedna gospođa u Bakru nosi masku jer strahuje od malignih bolesti zbog onečišćenja. Prljavština nekima ulazi čak i u stan. Za onečišćenje zraka, Državni inspektorat je već kažnjavao Luku Rijeka, no iz Luke se hvale da ih je Visoki prekšrajni sud oslobodio optužbe za onečišćenje mora, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Golja.

kazna od 30 do 300 tisuća kuna

Dnevnik Nove TV je poslao uzorak iz mora na analizu u laboratorij. Površinu je ispitao Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije. 'Odoka je vidljivo onečišćenje. To upućuje na ugljikovodike', potvrdili su u Dnevniku Nove TV iz NZJZ Istarske županije.

Lučki kapetan kaže da nije brod zagadio more, već prašina. Na upit reporterke Golje što ako brod ispusti prašinu, iz Lučke kapetanije ističu da je to u nadležnosti Državnog inspektorata. No, nadležnost bi Državni inspektorat pak ustupio Lučkoj kapetaniji. "Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata je po zaprimanju prijava za onečišćenje mora obavijestila Lučku kapetaniju", ističu.

"Tko napravi smeće - on mora počistiti. Mi ako napravimo smeće, mi ćemo ga uvijek počistiti", Domagoju Mikiću u studiju Dnevnika Nove TV rekao je Zvonko Varljen iz Luke Rijeka u čijem sastavu je i Luka za pretovar Bakar. Kaže da su sa situacijom u Bakru upoznati dugi niz godina. "Terminal je napravljen na mjestu koje ne odgovara ni nama, ni mještanima Bakra", smatra Varljen.