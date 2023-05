Vodeni val i dalje prijeti, iduća 24 sata kritična za Sisak i Petrinju

'Boks barijere brane do 1020 cm, a voda je na 974 centimetra. Smatramo da nema ugroze. Boks barijere se stalno dodatno utvrđuju. Ovdje je i sada Hrvatska vojska', rekao je Tonković za N1 .

'Sigurnost je neupitna. Četiri dana pojačavamo boks-barijere i kontroliramo da ne bi došlo do bilo kakvog incidenta', rekao je.

8.50 U razdoblju od 14. do 19. svibnja Državni vatrogasni operativni centar 193 zabilježio je ukupno 1.829 različitih vatrogasnih intervencija u kojima su ukupno angažirana 5.224 vatrogasca sa 1.761 vatrogasnim vozilom. >> Cijeli članak <<

6.38 Državni hidrometeorološki zavod za danas prognozira pretežno oblačno u unutrašnjosti zemlje, mjestimice može pasti malo kiše. Od sredine dana izgledno je smanjenje naoblake s istoka, a lokalno su mogući pljuskovi. Ujutro ponegdje magla. Na Jadranu djelomice, prema jugu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Duž obale slaba i umjerena bura, u početku podno Velebita još i jaka, a u Dalmaciji popodne vjetar s mora. Najviša dnevna temperatura zraka u kopnenim krajevima od 15 do 20, na moru od 20 do 24 °C.