[UŽIVO] Sjednica Vlade u podne, ide li se u popuštanje mjera za ugostiteljstvo i sport?

U srijedu je zabilježeno 577 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2.596

7:22 Na pitanje hoćemo li od ponedjeljka u teretane ili kafiće, premijer Andrej Plenković je u Dnevniku Nove TV rekao: 'Raspravili smo situaciju u Hrvatskoj, suglasni smo da su mjere polučile efekt, smanjili smo broj zaraženih i umrlih, a važno je i da je strpljenje i odgovornost građana tome pridonjela. Poslat ćemo određene signale koji se odnose na dvije domene, ugostiteljstvo i sport.'

'Na stolu je i coffe to go i druge stvari. Nalazimo se u zimskim mjesecima, postoje najave da će biti i hladnije sljedećih mjeseci. Trebamo doći do proljeća'. Sjednica Vlade najavljena je za podne.