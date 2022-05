Milanović o dogovoru o ruskoj nafti: 'Hrvatska nije ključan igrač, ona je nikakav igrač. Mađarska je ključni igrač - tražiš, dobiš'

Na proslavi Dana Grada Zagreba sudjelovao je predsjednik Zoran Milanović koji se poslije obratio medijima

Osvrnuo se i na INA-u. 'INA-u je hrvatska prodala na dijelove. Dobro je dok se držimo na ovoj razini vlasništva. Da prijeđemo 50 posto, što ćemo? Bušiti zemlju u potrazi za venezuelanskim zalihama nafte? Mi to nemamo. Samo vlasništvo nad INA-om ne znači ništa. Ali Plenković je obećao da će to kupiti pa neka to napravi. Ja tako suluda obećanja nisam davao', dodao je.

Pojasnio je zašto ga nije bilo na obilježavanju Dana državnosti. 'Ajde pogledajte što sam rekao lani. To nije Dan državnosti, to je nasilje. To je jedan bullying nad dobrim običajima, iz osobnog kaprica ukidanje jednog običaja da se Dan državnosti obilježava 25. 6. To je dan kad je Sabor donio odluku o razdruživanju. To je mudrošću tada Ive Škrabala i velike saborske većine 2002. promijenjeno i određen je taj datum, da o promjeni nisu govorili ni Sanader ni Karamarko ni išta poduzimali, a imali su većine. Znači, ljudi od kojih bi to više očekivao, bili su HDZ-ovci i Plenković koji je fake, on je baš našao. To je ono, neću reći poturica, netko tko konvertira onda želi biti gorljiviji vjernik… I tako smo mi dobili novi dan državnosti koji s danom državnosti veze nema', dodao je.

'Ja nisam organizirao prosvjede protiv Dana državnosti 30. svibnja, samo sam rekao da neću sudjelovati u toj farsi i Danu pečenih volova', rekao je.

'Jučer sam bio u uredu, ali u trenirci kupljenoj u Konjšćinskoj', kazao je Milanović.

Na pitanje kako kokentirao Banožićevu poruku da je dobrodošao, Milanović je kazao: 'Kaj se mene tiče on je dobrodošao živjeti u Zagreb. Ja sam tu vrhovni zapovjednik, mislio sam da ćemo proći bez Jaglaca, ali ne ide. Jel bio u DORHu? Kad su mene prijavili, a prijava van pameti, morao sam dati iskaz.'