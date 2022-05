Milanović organizirao prijam u povodu Dana Oružanih snaga: Sami smo se oslobodili

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović priredio je u povodu Dana Oružanih snaga RH - Hrvatske vojske svečani prijam i poručio da nacionalni interes država i njezina vodstva moraju prepoznavati, on mora biti kontinuiran i ne može se mijenjati iz ciklusa u ciklus

Sami smo se oslobodili, tj. vi ste nas oslobodili, na to nas nitko nije poticao, a niti nam pomagao. Hrvatska vojska je pomogla sklapanju mira u Bosni i Hercegovini, tek onda bombarderi NATO saveza, kazao je uz ino Milanović.

Hrvatski predsjednik istaknuo je da je nacionalni interes nešto što država i njezino vodstvo mora prepoznavati. On mora biti kontinuiran, on se ne može mijenjati iz ciklusa u ciklus, to je jedini način da se o njemu postigne konsenzus što nam je važno, što nas čini nacijom, poručio je Milanović.

Predsjednik Republike uručit će odlikovanja, činove i pohvale pripadnicima Oružanih snaga te bivšim pripadnicima Bojne Frankopan.