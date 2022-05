[FOTO] Milanović i Banožić zajedno na preuzimanju helikoptera Black Hawk na Plesu, pogledajte na što to sliči

Predsjednik Milanović, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, sudjelovao je na svečanosti preuzimanja helikoptera UH-60M Black Hawk, donacije SAD-a Hrvatskoj, u vojarni 'Pukovnik Marko Živković' na Plesu. Tamo se u isto vrijeme, u 13.30 sati, našao i ministar obrane Mario Banožić, ovaj put i u svojstvu izaslanika premijera Andreja Plenkovića. Prošli su jedan pored drugoga, ali se nisu pozdravili

O ministru Banožiću rekao je da potrošio sav kredit, terorizira ljude i tjera ih u penziju. 'Najveći problem je što bi on trebao biti predmet istrage. Potpuno je jasno što se događalo u Ministarstvu državne imovine. Neke stvari su očite. To je opasno za sustav', rekao je Milanović.

'To je dokazana i dobra suradnja. Znamo s kim imamo posla', rekao je.

'Politička odluka je bila da se preko nekih stvari prijeđe. Pusti sad to, idemo živjeti normalno. Ne, nego oni optuže hrvatske pilote za nešto što se dogodilo u BiH. Ne morate se ulizivati, samo korektan odnos. Srbija to očito ne razumije. Moj zadatak, a i Plenkovićev, jest da malo štopamo', kazao je.

'On je djelomično odrastao u Jugoslaviji, jer mu je otac bio ambasador. Dobar je poznavatelj regije', rekao je.

'to je jedini krimen'

Upitan je hoće li ignorirati ministra Banožića i na skoroj proslavi Dana oružanih snaga.

'Nismo to nas dvojica. To je Plenković, a ovo je besprizorni lik. Ja organiziram prijem i dodjelu odlikovanja, a MORH organizira akademiju u 12 sati, to je nižeg ranga. Kod mene su na prijem u 18 sati svi pozvani, i Plenković. Mogao bih ja staviti i prijem u 12, ali takav pacijent nisam', otkrio je.

Upitan u kakvom stanju je vojska danas u odnosu na njegov premijerski mandat, rekao je da je u nešto boljem stanju zbog protoka vremena.

'Onda nismo imali ovo. Ova letjelica je prekrasna i ako na nju pucate iz kalašnjikova, nećete je srušiti. Ali nemamo dronove, protuoklopna sredstva. Potrošit milijardu i pol na 12 starih francuskih aviona nije loše ako znate zašto vam trebaju, ali treba znati koliko još troškova će biti', odgovorio je.

Banožić: Milanović je pokušao izdominirati ovim događajem

Nakon predsjednika, pred novinare je stao i ministar Banožić, kojeg su pitali je li njegov osobni neuspjeh to što ne postoji hangar za letjelice.

'Imali smo objavljeni natječaj za parkirni hangar, ali je morao biti poništen. Drugi, servisni hangar, radili smo i s HRZ-om i s projektantima zbog svih mogućih izazova, a danas su ta dva predmeta javne nabave u postupku', kazao je Banožić.

Što se tiče pilota na raspolaganju, rekao je da neće otkriti brojku. Upitali su ga i za Milanovića.

'Bio je pozvan ovdje kao gost. Pokušao je izdominirati i ovim događajem, koji je prije svega na čast HRZ-a', kazao je.

Govoreći o slučaju dok je bio ministar državne imovine, rekao je da se zapisnik pojavio u medijima, ali 'nije korektno iščitan do kraja'. Naglašava da je kolegicama rekao je problem s pečaćenjem izvole riješiti same.

'Moje je mišljenje da se to nije smjelo rješavati bez DORH-a', kazao je. Rekao je da obitelj Rodić nikada nije vidio niti je s njima razgovarao.

'Uistinu ne znam. Da sad pokažete gospođu, ne bih znao tko je', kazao je.

Rekao je da se neće iseliti iz stana za kojeg ga je kaznilo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa.

Podsjetimo, predsjednik Milanović pita zašto je Banožić još uvijek na slobodi, referirajući se na informacije koje, kako kaže, pokazuju da je kao ministar državne imovine počinio klasično kazneno djelo pogodovanja.

Banožić pak kaže da je Milanovićev život Zorana 'skrojila' Udba i partija.

'Poslužili su mu život na tacni s koje mu danas očito poslužuju nešto drugo i ne želim da me itko stavlja u isti kontekst s njime', kazao je nedavno, dodajući da će se morati ići u izmjene Zakona o obrani kako bi se Hrvatska vojska zaštitila od devastacije koju vojsci uporno čini Zoran Milanović.