Milanović na prijamu na Pantovčaku: Nacionalni interes države mora biti kontinuiran i ne može se mijenjati iz ciklusa u ciklus

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović je na svečanom prijamu u povodu Dana Oružanih snaga rekao da nacionalni interes država i njezino vodstvo moraju prepoznavati, on mora biti kontinuiran i ne može se mijenjati iz ciklusa u ciklus te da je za to ključan konsenzus

"Nacionalni interes je nešto što država i njezino vodstvo mora prepoznavati. On mora biti kontinuiran, on se ne može mijenjati iz ciklusa u ciklus - to je jedini način da ga se ostvari, da se oko njega postigne nekakav konsenzus, nekakva najniža točka razumijevanja, što nam je važno, što nas čini nacijom koja dijeli zajedništvo i zajedničku povijest. Ne oholost, ne mržnju prema drugome, nego naprosto realnost", poručio je u petak Milanović na svečanosti u povodu Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske - Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 31. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske (HV).

Hrvatska se oslobodila sama, bez ičije pomoći

Podsjetio je kako je prošlo je više od 30 godina od ustrojavanja HV- a i da je dobro da se neke istine ponove te je istaknuo da se Hrvatska oslobodila sama, bez ičije pomoći.