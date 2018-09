Juncker pozvao EU na jedinstvo i udario na Orbana, Trumpa i Kinu: To nećemo dopustiti!

Četvrti put pred ovim sazivom Europskog parlamenta u francuskom Strasbourgu, Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije, održao je govor o stanju Europske unije. U svom govoru Juncker je kazao da je Europa premala da bi bila podijeljena te je između ostaloga kritizirao Donalda Trumpa, Viktora Orbana i Kinu

9:48 'Neki pokušavaju potpuno ugušiti neke rasprave, a to ne smijemo dopustiti. Bez slobodnog tiska nema demokracije', istaknuo je Juncker. Kazao je da će se opirati svakom pokušaju udara na vladavinu prava. 'Zabrinuti smo zbog stanja u nekim zemljama i članak 7. ne smije dolaziti u pitanje', smatra Juncker i dodaje da poštivanje vladavine prava nije opcionalno, već je obaveza.

9:45 Kazao je da je potrebno govoriti istim glasom. 'Ne smijemo šutjeti na kršenje ljudskih prava koje radi Kina, a to smo radili na zahtjev jedne članice. To ne smijemo raditi', poručio je. Zalaže se da se pri nekim odlukama koje se tiču vanjske politike one donesu kvalificiranim glasovanjem.

9:42 Juncker kaže da je potrebno razviti međunarodnu ulogu eura. Smatra da je unatoč kritikama riječ o uspješnom projektu, valuti koja je druga na svijetu iza dolara. 'Euro mora postati aktivni instrument novije i suverenije Europe, ali prije toga treba počistiti ispred svojih vrata', kazao je.

9:39 Što se tiče europskih izbora koji će se održati u svibnju iduće godine, kazao je da je pred njima puno posla. 'Ljudi žele sigurnost i jasne poruke. Ne žele polovična rješenja i nemojmo ih ni nuditi', kazao je.