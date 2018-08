Europska komisija kartelima je bez milosti odrezala desetine milijardi: Na tapetu su čak i dileri banana i gljiva

U javnosti najglasnije odjeknu slučajevi u kojima se razrežu visoke kazne ili kad se radi o poznatim kompanijama, no malo dublji pogled na dugogodišnju praksu Europske komisije otkriva svu šarolikost kršenja pravila tržišta na kojem su postojali i karteli proizvođača gljiva, kuverti, automobilskih dijelova, kamiona, banana, piva i još hrpe drugih proizvoda

EK, odnosno Glavna uprava za tržišno natjecanje Komisije, na čijem se čelu nalazi Dankinja Margrethe Vestager, zadužena je za kontrolu ravnoteže na tržištu Europske unije. Glavni zadaci su joj odobravanje spajanja i preuzimanja kompanija, odnosno kontrola toga dolazi li u takvim transakcijama do stvaranja dominantnih tržišnih igrača, istrage mogućih kartelskih ugovora među postojećim kompanijama, ispitivanje zloupotrebljavaju li određene kompanije svoju dominaciju na tržištu i kontrola subvencija koje pojedine države odobravaju kompanijama na svojem teritoriju.

Za početak, primjerice, možemo spomenuti jedan, još noviji slučaj. Tjedan dana nakon kazne Googleu EK je sa 111 milijuna eura kaznio četiri poznata proizvođača potrošačke elektronike: tvrtke Asus, Denon & Marantz, Philips i Pioneer. Oni su od 2011. pa u idućih nekoliko godina svojim predstavnicima i distributerima u Europi određivali minimalne cijene po kojima smiju prodavati njihove proizvode, a to se posebno odnosilo na trgovinu na internetu. Ako bi se prodavači oglušili na direktive kompanija, one bi im prijetile ili im otežavale nabavku robe.

Za ovu smo priliku izdvojili nekoliko slučajeva o kojima se možda i nije široko izvještavalo, ali su ipak interesantni za uvid u to koliko revno EK prati tržište, a možda još više za to koliko korporacije uporno i masovno pokušavaju nemoralno iskoristiti potrošače.

Za kazne Komisije se kroz godine čulo kad bi se radilo o velikim kompanijama, poput Googlea ovih dana, nekada Microsofta ili proizvođača računalnih čipova Intela, no malo detaljniji pogled na dugogodišnju praksu otkriva puno širi svijet kompanija i tržišta koji su se našli pod paskom Komisije.

Među ovogodišnjim odlukama nalazi se i kazna od 254 milijuna eura za osam japanskih proizvođača elektrolitičkih kondenzatora, koji su sastavni dio manje-više svih modernih elektroničkih uređaja. Kompanije su od 1998. do 2012. surađivale i izmjenjivale informacije kako si ne bi konkurirale cijenama, a u samom kartelu se zapravo nalazilo devet kompanija, no Sanyo Electric Co. je u potpunosti izbjegao potencijalnu kaznu od 32 milijuna eura jer je prijavio kartel i time stekao pravo na imunitet.

Jedan od poznatijih slučajeva EK je onaj iz 2016., kad je s gotovo tri milijarde eura Komisija kaznila kartel u kojem su se nalazili poznati proizvođači kamiona MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco i DAF. Oni su u razdoblju dugom čak 14 godina također dogovarali cijene i izmjenjivali razne druge informacije, no taj je kartel samo manji dio industrije prijevoza u kojoj je, ako je suditi po odlukama EK, običaj kršenja tržišnih pravila neuobičajeno čest.