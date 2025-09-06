Uzbuna na jugu zbog uginulih krava: 'Postoji mogućnost da su ih otrovali'

Na području Opuzena pronađeno je desetak uginulih krava. Radi li se o novim slučajevima bedrenice ili je uzrok uginuća nešto drugo, pitaju se stanovnici. Dok Hrvatski veterinarski institut analizira uzorke - mještani ponavljaju - problem s kravama koje lutaju i čine štetu imaju već godinama
"Situacija je nelagodna, nije ugodno sigurno, makar to je daleko od mene kao proizvođača, ali nije ugodno", rekao je Denis Šešelj iz Opuzena za Dnevnik Nove TV.
Na teren je, po prijavi, izašao komunalni redar. Zatim policija i veterinarski inspektor. Leševi su prevezeni na daljnju analizu u Hrvatski veterinarski institut. Iako među stanovnicima postoji strah da se i ovdje radi o bedrenici, uzgajivači imaju i druge teorije.
"Činjenica je da je to je opasan virus, ali čisto sumnjam da je to tu. Mislim da se radi o neodgovornosti vlasnika goveda. Vjerojatni uzrok po mom mišljenju je starost goveda, neuhranjenost. Stoka nema dovoljno hrane, a postoji i mogućnost da ljudi koji su protiv uzgoja na tom području, ljudi koji su se do sad bunili, i posežu za trovanjem", dodao je Šešelj.
Jer problem stoke koja bez nadzora tumara ovim područjem nije novost.
"Već dugi niz godina žitelji općine Kula Norinska imaju velikih problema sa stokom koja nekontrolirano luta, uništava njihove nasade, voćnjake, čak proteklih godina su narušavali i groblja. Svaku jesen kada područje Pika potone od velikih kiša, tada krave idu, brste maslinike i ostale voćke, ljeti se vrate nažalost narušavaju ljetne usjeve", poručio je Luka Liković iz Krvavca.
S problemom se u koštac Opuzen uhvatio prije dvije godine, kada je zbrinuto 150 lutajućih goveda.
"Tu je vjerojatno problem što ta goveda dolaze iz okolnih brda pa svake dvije ili tri godine se ponavlja da dođu opet nova goveda. Mi ćemo opet ponoviti istu proceduru, isti postupak, komunalni redar će utvrditi koji je to broj goveda trenutno na terenu koje lutaju, veterinarski inspektor će utvrditi koje su s markicama, koje ne", rekao je Ivan Mataga, gradonačelnik Opuzena.
Ako se vlasnici ne jave, ide javni natječaj za zbrinjavanje životinja, ali prije svega treba čekati rezultate analize Veterinarskog instituta kako bi se doznalo od čeka su točno ove krave uginule.