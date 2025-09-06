Uzbuna na jugu zbog uginulih krava: 'Postoji mogućnost da su ih otrovali'

"Situacija je nelagodna, nije ugodno sigurno, makar to je daleko od mene kao proizvođača, ali nije ugodno", rekao je Denis Šešelj iz Opuzena za Dnevnik Nove TV.

Na teren je, po prijavi, izašao komunalni redar. Zatim policija i veterinarski inspektor. Leševi su prevezeni na daljnju analizu u Hrvatski veterinarski institut. Iako među stanovnicima postoji strah da se i ovdje radi o bedrenici, uzgajivači imaju i druge teorije.

"Činjenica je da je to je opasan virus, ali čisto sumnjam da je to tu. Mislim da se radi o neodgovornosti vlasnika goveda. Vjerojatni uzrok po mom mišljenju je starost goveda, neuhranjenost. Stoka nema dovoljno hrane, a postoji i mogućnost da ljudi koji su protiv uzgoja na tom području, ljudi koji su se do sad bunili, i posežu za trovanjem", dodao je Šešelj.