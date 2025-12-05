Ekološka bomba u Lončarevu: Uz kuće odloženo 50 tona azbesta

Ilegalni deponiji su rak-rana svih romskih naselja u Međimurju. Uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša općina Podturen jedan divlji deponij već je sanirala, međutim u samo osam mjeseci niknuo je novi - daleko opasniji.

' Ekološka bomba . To je bolest, to je i za djecu jako. Ima i kroničnih bolesnika tu', kaže Marijan Kalanjoš , vijećnik romske nacionalne manjine u Podturnu.

Umjesto u reciklažnom dvorištu, 50 tona azbestnih ploča i drugog građevinskog otpada završilo je ovdje - tik do prvih kuća mještana Lončareva, navodi HRT .

'Prijavili smo slučaj i policiji i službama, policija intenzivno traži počinitelja, ali jednostavno to je otpad od više ljudi koji tu dovoze iz krovišta kuća iz Međimurske županije pa i Varaždinske', govori Perica Hajdarović, načelnik Podturna.

Opasni azbest deponiran je na području koje obuhvaća rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Taloženje azbestnih čestica izravno utječe na biljni i životinjski svijet kao i na podzemne vode.

'Ljudi u našim mjestima imaju svoje bunare, znači da sva ta zagađena voda dolazi u podzemne žile i onda ljudi to koriste. S ovim načinom se samo pogoršava, pa čak u našoj općini postoji da se povećao broj oboljelih od svih vrsta rakova za 200 posto', govori Rudolf Rajf, predsjednik Zaštitarsko-ekološke udruge "Čaplja".

U manjim ili većim količinama azbest se deponira i okolnim šumama te poljima.

'Bilo je i tih azbestnih ploča, televizora, guma. Vidim da ima dosta oglasa vezana uz taj odvoz šute, otpada raznih stvari gdje se nude ti koji to obavljaju', kaže Antun Grbavec, poljoprivrednik.

Ovo nije samo ekološki nego i javnozdravstveni problem. Pulmolozi upozoravaju kako azbestne čestice mogu uzrokovati teške i neizlječive bolesti.

'Nakon određene latencije koja može biti 10-20-30 i 40 godina različite vrste tumora, prije svega tumor na plućima i tumor koji se zove mezoteliom', pojašnjava Miroslav Horvat, spec. interne medicine, subspec. pulmologije/voditelj Odjela za pulmologiju, ŽB Čakovec.

Komunalno poduzeće ne prikuplja azbest zbog toga što spada u opasan otpad, međutim dva puta godišnje svaki građanin može do 400 kg takvog otpada dovesti u reciklažno dvorište. Više od toga komunalac naplaćuje euro po kilogramu.