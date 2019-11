Uzbuna među turističkim vodičima: Stranci će nam uzeti kruh, pa ne mogu oni objašnjavati Domovinski rat!

Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske žestoko je reagirala na prošlotjednu najavu ministra gospodarstva Darka Horvata o 'ukidanju fragmentacije ispita za strane i domaće turističke vodiče', tvrdeći da se radi o izdaji hrvatskog kulturnog identiteta i 'neofeudalizmu', odnosno prodaji sudbina, egzistencije te prava na rad i dostojanstvo oko četiri tisuće hrvatskih turističkih vodiča

'Početkom 2018. usvojen je Zakon o pružanju usluga u turizmu i on je propisao da u roku od godine dana ministar turizma treba donijeti pravilnike o zaštićenim lokalitetima i edukaciji vodiča. To se nije dogodilo: tek u svibnju ove godine započelo je e-savjetovanje, no ono službeno nije završilo i pravilnika nema do danas. U isto vrijeme očito se provodi nekakav akcijski plan, po svemu sudeći pod pritiskom Europske komisije, o čemu strukovne udruge i organizacije uopće nisu obaviještene. Vrlo neugodno smo iznenađeni ovakvim najavama ministra Horvata i tražit ćemo službena objašnjenja', kazala je za tportal predsjednica Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske Kristina Nuić Prka.