UBOJSTVO U BIH

Užas kod Kiseljaka: Preminula i žena koju je upucao njezin suprug

L. Š. / Hina

18.05.2026 u 20:30

Ilustracija
Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Umrla je žena koju je u ponedjeljak ujutro kod Kiseljaka u središnjoj Bosni teško ranio njezin 54-ogodišnji suprug koji je prije toga iz vatrenog oružja ubio i punicu te kasnije pokušao samoubojstvo

Kako je u ponedjeljak poslije podne potvrđeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije, teško ranjena žena je tijekom dana podlegla ozljedama u Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu.

Pucnjava se dogodila u ponedjeljak ujutro u mjestu Jehovac kod Kiseljaka. Policija je ranije izvijestila da je u 7,55 sati primila dojavu o uporabi vatrenog oružja te je na mjestu događaja pronašla jednu mrtvu i jednu teško ranjenu osobu.

Ispostavilo se da je muškarac kojemu su mediji objavili i identitet, nakon svađe iz pištolja ubio punicu, a zatim teško ozlijedio suprugu. On se nakon toga dao u bijeg, a kada ga je policija locirala pucao je u sebe. I on je prevezen u bolnicu u Sarajevu.

Slučaj je ponovno otvorio pitanje obiteljskog nasilja i femicida u Bosni i Hercegovini, gdje su nakon niza sličnih zločina posljednjih godina pooštrene kaznene odredbe za nasilje nad ženama.

Progovorio prijatelj koji je kobne večeri bio s ubijenim mladićem: 'Aleksić je otvorio vrata i zapucao'
Seizmolozi otkrili tajnu potresa koji se ponavljaju svakih nekoliko godina
Drniš tuguje za 19-godišnjakom: 'Predivan mladić, sjajan učenik i sportaš'

