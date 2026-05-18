Kraj jedne ere u BiH? Poznato tko bi mogao biti novi visoki predstavnik

Vijeće za provedbu mira (PIC) početkom lipnja trebalo bi odlučivati o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, a prema informacijama iz diplomatskih krugova, glavni favorit trenutačno je talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, piše Klix.ba. Sjednica PIC-a zakazana je za 3. i 4. lipnja, a Landi je, kako se navodi, već dobio potporu Italije i Sjedinjenih Država. No konačna odluka ovisit će i o stavu ključnih europskih država poput Francuske i Njemačke te Velike Britanije. Ako dio članica Europske unije bude inzistirao na drugom kandidatu, izbor novog visokog predstavnika mogao bi biti odgođen, iako međunarodni izvori očekuju završetak procesa tijekom prve polovice lipnja.

Schmidt odlazi, međunarodna politika prema BiH ulazi u novu fazu To ujedno znači i kraj mandata aktualnog visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je ranije podnio ostavku. Dolaskom njegova nasljednika međunarodna zajednica planira promijeniti pristup prema Bosni i Hercegovini. Američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima Tammy Bruce ranije je najavila da bi domaći političari trebali preuzeti glavnu odgovornost za funkcioniranje države, dok bi nametanje odluka i zakona putem bonskih ovlasti postupno trebalo postati prošlost. 'Jednog dana više neće biti potrebe za ulogom visokog predstavnika u BiH', poručila je Bruce.

Novi visoki predstavnik bez nametanja odluka? Prema diplomatskim procjenama, novi visoki predstavnik neće imati zadatak agresivno nametati politička rješenja, nego prije svega pokušati postići dogovor domaćih političkih aktera. Ključni izazov ostaje provedba takozvanog programa '5+2', koji bi trebao omogućiti zatvaranje Ureda visokog predstavnika i završetak međunarodnog intervencionizma u BiH. Među najosjetljivijim pitanjima i dalje ostaje državna imovina. Tko je Antonio Zanardi Landi? Talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, kojeg diplomatski krugovi sve češće spominju kao favorita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iza sebe ima gotovo pet desetljeća dugu diplomatsku karijeru i niz važnih međunarodnih dužnosti. Landi je rođen 1950. godine u Udinama, a pravo je diplomirao na Sveučilištu u Padovi. Diplomatsku karijeru započeo je 1978. godine. Već godinu kasnije postao je prvi Talijan koji je studirao na prestižnoj francuskoj École Nationale d'Administration (ENA) u Parizu.