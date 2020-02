Većina u problemu: Nakon žestoke svađe i odbijanja amandmana manjinaca, glasanje u Saboru odgođeno za tjedan dana

Sabor je radni tjedan trebao završiti glasovanjem, koje nije održano posljednja dva tjedna. Nakon rušenja GUP-a u zagrebačkoj skupštini postavilo se pitanje odnosa zastupnika Bandićevog kluba i HDZ-a, no glasovanje je pokazalo da između njih problema ipak nema. Trzavice su nastale s drugim klubom iz vladajuće kvote

No, manjinci su se kasnije ipak pojavili u dvorani i glasovanje je krenulo, no vrlo brzo je kratko prekinuto. Naime, problem je nastao oko novog Zakona o popisu stanovništva, gdje je većina odbila amandmane manjinaca. Među njima je bio i onaj kojim su tražili da se kod popisivanja pripadnika nacionalnih manjina uzme u obzira da popisivači također budu pripadnici nacionalnih manjina.

Zbog odbijanja amandmana zastupnik češke manjine Vladimir Bilek u ime Kluba nacionalnih manjina zatražio stanku, kako bi se konzultirali oko glasanja o zakonu. 'Tražim stanku jer su naši amandmani odbijeni', kazao je Bilek.

Stanku je zatražio i HDZ-ov Branko Bačić, koji je također kazao da se moraju konzultirati oko glasovanja.

'Što se konkretnog amandmana tiče, amandmana drugog, u kojemu se govori o tome da popisivači na područjima gdje pretežno žive i koncentrirani su pripadnici nacionalnih manjina, popisivači dolaze iz reda nacionalnih manjina je i prihvatljivo. I kao što je državni tajnik rekao, o tome će se kao i ranije, DZS svojim u uputstvima i uputama koje su predviđene čl. 24. čini mi se ovoga zakona, utvrditi koji i kakvi su kriteriji da netko može biti popisivač, i kad je u pitanju stručna sprema i informatička obučenost jer se ovaj put automatskom obradom podataka provodi popis stanovništva', kazao je Bačić.

Na to se javio Hrastov Hrvoje Zekanović koji je vladajuću koaliciju nazvao hrvatsko-srpskom trgovačkom koalicijom, a prozvao je i Milorada Pupovca.

'Bit će jako interesantno pratiti kako će ova hrvatsko srpska trgovačka koalicija riješiti ovaj problem. Hoće li udovoljiti Miloradu Pupovcu i njegovoj ekipi da manjinci sami sebe popisuju. Možda bi bilo najbolje da se zapravo popisivanje radi u Srbiji, pa da evo Milorad Pupovac nema troškove prijevoza ljudi na popisivanje u RH. Inače ovdje prijeti jedna jako velika opasnost, a to ćete svi vidjeti, a to je da će naravno zahvaljujući ovom zakonu, zahvaljujući hrvatsko srpskoj trgovačkoj koaliciji sutra u Vukovaru možda biti nešto više Srba nego što ih stvarno ima. E, a onda i ova priča o Vukovaru kao mjestu, mjestu posebnog pijeteta zapravo pada u vodu, a vi to jako dobro znate', kazao je Zekanović, te poručio HDz-ovcima da ih Pupovac drži u raljama.

Nakon njegovih riječi niz se zastupnika javio za povredu poslovnika, a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković porućio mu je da su njegove riječi nekorektne i neprihvatljive, ali nije mu dao opomenu.

'Opet ću se prisjetiti ove odluke Ustavnog suda...jako je teško ponekad izbalansirati što je to sloboda govora, a što je to štićenje dostojanstva druge osobe, druge manjine, drugog naroda, druge svjetonazorske grupacije. Dakle, ja se ne slažem s onim što je kolega Zekanović govorio, ali ako ću njemu sada dati opomenu onda će tih opomena vjerojatno biti deseterostruko više nego što ih ima do sada. Pa vas sve zajedno molim da budemo korektni jedni prema drugima i u ocjenama koje iznosimo vodimo računa da je Hrvatska pluralno društvo, multietničko društvo i da ovdje žive ljudi koji su različiti po različitim osnovama', rekao je Jandroković.

Oglasio se i sam Milorad Pupovac.

'Zastupnik Hrvoje srboljub Zekanović, ponovit ću dakle Hrvoje srboljub Zekanović je pokazao zbog čega Klub zastupnika nacionalnih manjina smatra da su ova dva amandmana trebala biti prihvaćena i zbog riječi koje je uputio Klub zastupnika SDSS-a ne smatra da postoje pretpostavke da može nastaviti raditi u Saboru. Opetovano stigmatiziranje ovoga kluba i njegovih zastupnika i ometanje rada će završiti time da ćemo mi izaći iz Sabora.', odgovorio je pak Milorad Pupovac.

Na to se opet javio Zekanović i ponovno prozvao zbog trgovačke koalicije 'Ako je nekome zasmetalo što sam nazvao ovu koaliciju hrvatsko-srpskom trgovačkom koalicijom i dalje to mislim, i ne mislim se radi toga ispričavati jer to je ta koalicija, ali ću samo konstatirati da s ovoga mjesta da je ovo fantastično kako se ovo lijepo nadopunjava predsjednik Sabora koji je iz HDZ-a sa kolegama iz SDP-a kojima očito i jednima i drugima smeta što sam ja to nazvao onim imenom kojim sam trebao nazvati hrvatsko-srpska ili srpsko-hrvatska trgovačka koalicija', kazao je Zekanović, a dok je govorio zastupnici manjina napustili su sabornicu.

Jandroković je nakon toga odobrio tražene stanke.

Nakon poduže stanke od više od pola sata, Jandroković se vratio u dvoranu no samo kako bi obavijestio zastupnike da se glasanje odgađa. 'Kolege iz kluba HDZ-a su me izvijestili da kolege iz redova manjina moraju provesti dodatne konzultacije. Glasovanje ćemo odraditi idući petak', poručio je Jandroković.