Karlovačka oporba ujedinjena: 'Glasovi građana i struke vladajućem HDZ-u ne znače ama baš ništa'

„Lipe su preživjele rat, potres, oluje i četiri godine života na gradilištu aglomeracije. Srušene su jer je to netko odlučio, a ne zato što su bile bolesne” , dodao je te kazao da će zbog toga gradonačelnik odgovarati građanima i građankama Karlovca.

"Ignorirano je više od 4000 građana koji su se usprotivili rušenju. Ovo više nije samo pitanje stabala, već odnos vlasti prema vlastitim građanima“, rekao je Dobriša Adamec, gradski vijećnik Možemo!, na zajedničkoj konferenciji za novinare gdje se okupilo i stotinjak Karlovčana.

Ocijenio je i da se "nesposobnost vlasti" vidi na provođenju projekta aglomeracije u porušenim kućama i u zamućenoj vodi u domovima.

Ehlimana Planinac iz SDP-a kaže da je danas tužan dan za Karlovac. "Rušili su lipe od rane zore, planirano, ubrzano, osigurali zaštitare koji, izgleda, trg trebaju obraniti od vlastitih sugrađana. Dvije su osobe, koje su se javno borile protiv rušenja lipa, privedene u policijsku postaju" rekla je.

Pokazalo se, dodala je, da glasovi građana i struke vladajućem HDZ-u ne znače ama baš ništa... Umjesto dijaloga i dogovora dogodila se represija i uništavanje urbanog zelenila. Dogodilo se i to da su lažna obećanja otkrivena- gradonačelnik je tvrdio da će se lipe, zasađene 1979. na 400. rođendan Karlovca izmjestiti. Ostavili su samo jednu lipu. Srušili gotovo 40", rekla je Planinac te najavila da će tražiti odgovornost gradonačelnika.

Vesna Horvat iz Stranke umirovljenika podsjetila je da su prije godinu dana u Gradskom vijeću prihvatili Strategiju zelene urbane obnove Grada Karlovca, a da je od tada betonirana velika livada, a sada su porušene lipe, dok je Luka Kučinić (SDP) naglasio da Karlovac tim činom nije izgubio samo stabla, nego i dio svog identiteta.

Oporbi se na konferenciji pridružio i Davor Petračić, bivši gradonačelnički kandidat, koji je naglasio da Mandića zbog nesposobnosti provedbe i neuspjeha brojnih projekata u Karlovcu treba smijeniti.

Radovi na rekonstrukciji Trga bili su privremeno zaustavljeni jer se dio javnosti pobunio zbog rušenja drvoreda, no Gradsko vijeće odlučilo je da se s projektom nastavi.

Pročelnica Upravnog odjela za gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca Ana Hranilović Trubić ranije je rekla da se uređuje površina veća od osam tisuća četvornih metara i da će se posaditi 18 novih stabala lipe. Gradonačelnik Damir Mandić rekao je pak da po krajobraznoj studiji ta stabla nikad nisu smjela biti posađena na toj lokaciji zbog asfalta koji ih je gušio.

Riječ je o projektu arhitekata Krešimira Rogine i Vinka Penezića koji je 2009. proglašen najboljim na urbanističko-arhitektonskom natječaju.