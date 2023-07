[UŽIVO] Šef HEP-a Barbarić: Nemamo utjecaja na prodaju viškova plina!

Plinska afera tema je posebne sjednice Odbora za gospodarstvo, koja je okupila ne samo ministra gospodarstva Davora Filipovića već i čelnike HROTE-a i HERA-e te šefa HEP-a Frane Barbarića

16.21 Sljedeći je govorio šef HROTE-a Boris Abramović. 'HROTE ne trguje u smislu da prodaje nešto što nije njegovo, to je roba voditelja bilančnih skupina i one su najpozvanije, počevši od HEP-a, INA-e i ostalih. Oni su isključivo odgovorni za svoj portfelj, nitko drugi. Ako imate neku robu, vi ste odgovorni za njenu sudbinu. HROTE ima ulogu neuspostavljene burze, postavlja se kao posrednik i omogućuje da subjekti trguju. Točka', poručio je Abramović. Kazao je da Plinacro trguje, i da je Arar krivo rekao. 'Vi ste subjekt koji trguje, mi smo svojevrsna burza koja omogućuje obavljanje trgovinskih transakcija', dodao je. 'Pokušava se progurati teza da HROTE prodaje. Ne prodaje, on je pružio uslugu svojevrsne burze da se na platformi u digitaliziranom obliku odvijaju trgovinske transakcije. Čak se i odabir najboljih ponuda, kad Plinacro prodaje, vrši se automatski i mi ne znamo tko je kupio plin dok se postupak ne dovrši', dodao je. 'Siguran sam da je za trendove povećanja znao HROTE, morao je znati Plinacro i sigurrno je znao, Plinacro odgovorno radi posao, i isto tako i HERA na temelju izvješća koja je dobio. HROTE je bio tu na rubu komunikacijskog kanala, nismo znali što se događa. Neformalni razgovori kolega iz HROTE-a i Plinacroa upućivali su da je stvar riješena, to vam iskreno tvrdim. Mjesec se bližio kraju, ništa se nije događalo i 29. 6 uključujemo ministra Filipovića za informaciju, kazao je Abramović. 'Nakon toga slijedi ekspresna reakcija Vlade', dodao je. 16.10 Predsjednik Uprave tvrtke Plinacro Ivica Arar kazao je da su sve aktivnosti te tvrtke regulirane propisima EU-a i Hrvatske. Navodi da su u transportnom sustavu zaduženi za uravoteženje, no ne vide imena ponuditelja. 'Koristimo i pozitivnu i negativnu energiju uravnoteženja. Obračune za aktivnu energiju uravnoteženja utvrđuje HROTE. Obračun naknade za dnevno odstupanje, bez obzira je li Plinacro poduzimao aktivnosti uravnoteženja, provodi HROTE', kazao je. 'Stvarne fizičke viškove plina, kao ni manjkove, nitko ne bi htio preuzeti. Zapunjenost skladišta dovodi do izuzetno niskih cijena, spomenut ću Dansku koja ima predviđenu negativnu cijenu, odnosno - plaćaju nekome da preuzme višak plina, ako do njega dođe', rekao je Arar objašnjavajući kako djeluje uravnoteženje cijena. Arar je poručio da Plinacro ne vrši trgovačke transakcije, već pruža uslugu transporta plina korisnicima transportnog sustava. 15.43 Svoje objašnjenje dao je i šef HEP-a Frane Barbarić. 'Razumijem vašu zabrinutost. Očito je da se stvorila javna percepcija krizne situacije, ali ako netko zna što je kriza, znamo mi u HEP-u. HEP je u svakoj krizi pokazao da brine o građanima', kazao je na početku i pobrojao što je HEP radio za vrijeme pandemije. Barbarić je kazao kako građanima cijene struje i plina nisu rasle. 'Za više od 200 tisuća građana, od kojih je najveći dio u Zagrebu računi nisu porasli ni za lipu ni za cent, ali sve to ima svoju cijenu. Na razini države više od 5 milijardi eura, od čega se više od milijardu odnosi na HEP. Bit ću jasan i sasvim otvoren - to je do sad nevišeno opterećenje za poslovanje HEP-a. Ipak na vidjelo je izašlo što to znači odgovorno poslovanje i upravljanje financijskim položajem', kazao je. Podsjetio je na vladinu uredbu. 'Uredbom je propisano kako je INA dužna cijeli proizvedeni plin prodati HEP-u po cijeni od 47 eura. Uredbom je propisano da je plin preuzeti od INA-e HEP dužan isporučivati jasno propisanih kupaca', rekao je. 'Dio viškova pohranili smo u podzemnom skladištu plina, viškovima plina na 5. lipnja zapunjen je cijeli volumen. Kako nije Uredbom drugačije propisano, HEP ni na koji drugi način nije imao kamo s plinom, osim da ga ostavi u transportnom sustavu, kada Plinacro aktivira uravnoteženje i najpovoljniju cijenu, to je trenutak koji nas je doveo za ovaj stol. HEP je učinio sve da do viškova ne dođe i nema utjecaja na prodaju viškova plina', kazao je. 'Kako nije uredbom drugačije određeno, HEP je jedino mogao viškove plina ostaviti u transportnom sustavu', nadodao je. 'Trgovanje plinom je vrlo kompleksan proces. Gubici se ne događaju samo u Hrvatskoj i samo na plinskom tržištu. Višak se morao riješiti i to se riješava u jasnom procesu na koji HEP nema utjecaja ali se radi o čestom događaju u energetici u svijetu. Da to razumijemo, nitko od ovog događaja ne bi radio problem, a kamoli aferu', kazao je Barbarić. 'Preuzetim plinom HEP smije raspolagati u svrhe propisane uredbom i ne može ga koristiti u svoje svrhe niti za prodaju na tržištu. HEP je u maniri dobrog gospodara provodio sve zakonske propise, te poduzeo sve legitimne mjere u zbrinjavanju viškova plina', zaključio je Barbarić. 15.27 Na sjednici se obratio ministar gospodarstva Davor Filipović. Odlučio je objasniti 'širi kontekst' koji je nastao nakon početka agresije Rusije na Ukrajinu. 'Vlada je cijelo vrijeme snažno intervenirala kako bi zaštitila standard građana', kazao je Filipović. Osvrnuo se na dopise iz HEP-a. 'Ti dopisi su maliciozno interpretirani u medijima, a u cilju brutalnog napada na mene, predsjednika Vlade i Vladu', kazao je Filipović. 'Mi smo stali iza HEP-a financijski, i kroz dokapitalizaciju i kroz zajmove da mogu iznijeti krizu. 13.2 sam dobio jako važan dopis. HEP traži da se produži kapaciteti u podzemnom skladištu Okoli. Obavljam razgovor sa svim akterima, sazivam krizni tim i krizni tim predlaže Vladi da se produži kako ne bi zapali u probleme', kazao je Filipović. U ožujku dolazi dopis o viškovima plina, ali onima koji idu u skladište Okoli, a ne u cijevi, nastavlja Filipović. 'Nigdje se ne govori da će plin ići u cijevi i prodavati se kroz Plinacro i HROTE', kazao je.

U travnju dolazi HEP-ov dopis u kojem se govori da će viškove, nakon punjenja Okoli, koristiti za vlastite potrebe ili prodavati na tržištu. 'Zadovoljan sam s time što su mi predložili. Nakon toga, ja kao ministar ne dobivam obavijest da će se raditi drugačije. U tom dopisu se navodi i da će se skladitšte plina napuniti u travnju', kazao je. 'Nakon toga ne dobivam dopise od HEP-a, a 29.6 dobivam dopis od HROTE-a koji govore da se viškovi prodaju kako je pisano u medijima', poručio je Filipović. 'Kada se promatra što se događalo za vrijeme trajanja uredbe. 120 tisuća kućanstava je imalo plin, naši građani su platili 370 milijuna manje plin nego što bi platili da nismo reagirali. Ne može se gledati izolirano jedan mjesec i govoriti o strašnim problemima, nego se mora gledati cijelo trajanje uredbe. Nitko mene ni u jednom trenutku nije obavijestio da plin na ovaj način ide u sustav i da se prodaje', poručio je Filipović. 15.25 'Spomenuli ste zdrav razum. Vlada u ovom slučaju podsjeća na grupu TNT. Predsjednik Vlade podsjeća na Broj 1, ministar Filipović poput Alana Forda, a Bačić nas je u stilu Grunfa uvjerava', replicirao je SDP-ov Arsen Bauk. 15.14 U ime predlagatelja rasprave govorila je GLAS-ova Anka Mrak Taritaš. 'Mi smo prije tjedan dana tražili tematsku sjednicu odbora. Tema nije što je sve Vlada napravila nakon rata u Ukrajini nego izvješće o problematici kupnje i prodaje plina', kazala je uvodno. Podsjetila je na uredbu prema kojoj je HEP bio obavezan kupovati plin od INA-e. 'Kad se s tim krenulo, mi u Saboru samo rekli da je potrebno doraditi posao kako treba. No, sve što dobro krene u jednom trenutku krene loše. Troskot je prvi u javnom prostoru govorio o tome da HEP kupuje po 47 eura, a da se prodaje po jedan cent', kazala je. 'Kad se kupuje plin, kupuje se za novce koji nisu imaginarni, nisu novci premijera ni predsjednika uprave HEP-a, nego novci građana', dodala je. Podsjetila je od koga su sve tražili odgovore, od Plinacro-a, HROTE-a do HEP-a. 'Mi zastupnici nismo stručnjaci za plinski biznis, nismo stručnjaci koji su zaduženi za procese ali imamo zdravu pamet i zdravi razum. Ako dolazi 6. mjesec i pratimo sve trendove na tržištu plina, ako znamo da se manje troši plin, ako imamo sva ta saznanja, zašto Vlada i svi sudionici nisu odgovorno reagirali? Iz odgovora imamo sljedeće - Plinacro kaže da je njihov dio posla kada u mrežama imaju nesrazmjer da moraju reagirati, HROTE je zadužen za to da kada se to desi kaže da na tržištu imamo višak i da se kupuje, HEP je bio zadužen za provedbu uredbe kako mu je zadala Vlada. Krovno je zaduženo ministarstvo koje to koordinira. Odgovore koje smo tražili, dio smo dobili ali ključne odgovore nismo dobili', kazala je Mrak Taritaš. Šefu HEP-a poručila je da je trebao nazvati premijera ili ministra i upozoriti na situaciju. 'Svi su stavili prste u uši, gledali u nebo i radili svoj dio posla. Dopisi se ne šalju golubima pismonošima, nego se digne slušalica i nazove nekoga', rekla je zastupnica GLAS-a. 'Ne treba zanemariti ni jedan euro, ni 10 milijuna eura', poručila je.

