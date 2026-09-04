Sin Ratka Mladića iznio teške optužbe: Moj otac je ubijen u Haagu

Obitelj Ratka Mladića, njegov odvjetnički tim i liječnici koji su sudjelovali u medicinskom timu obrane danas u Beogradu održali su konferenciju za novinare na kojoj su govorili o okolnostima njegove smrti u pritvoru Haškog tribunala, kao i o posljednjem ispraćaju i sahrani. Mladićev sin, Darko, pritom je iznio teške optužbe, kazavši kako je njegov otac ubijen nesavjesnim liječenjem i opijatima

Konferencija je počela danas u 12 sati u press-centru Udruženja novinara Srbije (UNS) u Beogradu, a govorili su Mladićev sin Darko Mladić, odvjetnik obrane Dragan Ivetić, član medicinskog tima obrane dr. Ognjen Gudelj te ministar pravosuđa Nenad Vujić, iznijevši informacije o okolnostima koje su prethodile smrti generala Mladića, kao i saznanja obitelji, obrane i medicinskog tima.

'U okolnostima koje zahtijevaju najveću ozbiljnost i odgovornost, obitelj, obrana i medicinski tim ostaju posvećeni tome da javnost bude upoznata s činjenicama, uz poštovanje dostojanstva preminulog i prava obitelji da sazna istinu o svim okolnostima njegove smrti', najavljeno je uoči presice.

Darko Mladić: Moj otac je ubijen Darko Mladić na početku konferencije za medije rekao je da će njegov otac Ratko biti pokopan u ponedjeljak, 7. rujna, na Topčiderskom groblju. Komemoracija za Mladića održat će se sutra u Domu vojske u Beogradu u 12.00 sati. U ponedjeljak uoči sprovoda, lijes s njegovim tijelom bit će izložen u Crkvi svetog Luke od 7 do 12 sati, nakon čega će povorka krenuti prema Topčiderskom groblju. Sprovod je najavljen oko 13.30 ili 14 sati. Nakon tehničkih informacija, Mladić je iznio okolnosti pod kojima je preminuo njegov otac, iznijevši teške optužbe na račun medicinske službe Ujedinjenih naroda u Haagu. 'Želim pred javnošću izjaviti da je za mene najmučniji period bio posljednja dva mjeseca, kad je na moje oči ubijen moj otac. Stav obitelji i mene osobno je da je izvršeno ubojstvo generala Mladića u Haškom tribunalu, nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem pejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti', kazao je Darko Mladić.

Beograd: Obitelj, pravni branitelji i medicinski tim ratnog zločinca Ratka Mladića održali su konferenciju za medije Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL







+14 Beograd: Obitelj, pravni branitelji i medicinski tim ratnog zločinca Ratka Mladića održali su konferenciju za medije Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

'Imao je dobru njegu, ali je pogrešno liječen', naveo je Mladić, dodajući da njega i liječenje nisu isto. Rekao je da mu je Aleksandar Vučić s obitelji izrazio sućut, zahvalivši na pomoći koju je Mladić dobivao od države. Član Mladićeva medicinskog tima: Davali su mu fentanil u velikim dozama Dr. Ognjen Gudelj, član medicinskog tima Ratka Mladića, naveo je da je Mladić ubijen nečinjenjem medicinskog osoblja. 'Nisu mu vađeni analize, nije mu svaki dan mjeren tlak, ako mu ne dajete lijek za dijabetes… to je ubojstvo. Na naše pitanje zbog čega, rečeno je da mu nisu rađene analize ‘da bi ga poštedjeli boli’. Boli od liječničke igle', rekao je liječnik, dodajući da su mu davali fentanil u velikim dozama. 'Zbog toga su mu bubrezi prestali raditi. S medicinske strane, kao liječnik koji ima svu dokumentaciju pred sobom, tvrdim da je ubijen', naglasio je Gudelj, koji je godinama posjećivao Mladića i imao uvid u način na koji je liječen. U nastavku obraćanja Darko Mladić kazao je kako je njegov otac prije dvije i pol godine ‘pao u postelju’, također, kako je rekao, zbog pogreške liječnika u Haagu, te da se od travnja te godine više nije mogao podići. Naglasio je da su se do posljednjeg trenutka borili za život bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, posebno istaknuvši ulogu odvjetnika Dragana Ivetića, kojeg je nazvao ‘najvjernijim braniteljem’. Govoreći o okolnostima Mladićeve smrti, ukazao je i na, kako je rekao, tragičnu ironiju trenutka u kojem su obaviješteni da je njegov otac preminuo.

‘Dobio sam poziv iz Tribunala da je moj otac umro u trenutku kada smo Ivetić i ja konačno sastavili podnesak koji je trebao biti upućen sutkinji Gatti-Santana, kao obrazloženje i odgovor na mišljenja liječnika Ujedinjenih naroda koji su dobili zadatak da sami sebe ocijene’, rekao je Mladić. Darko Mladić naveo je i da mu u Haagu nije bilo dopušteno preuzeti očevu medicinsku dokumentaciju, iako je to izričito tražio. Kao apsurd haške procedure izdvojio je to što će o predaji dokumentacije, prema njegovim riječima, odlučivati upravo liječnica koju obitelj optužuje za nesavjesno liječenje. Zahvalio je i Vladi Srbije koja im je, kako je rekao, ‘konstantno izlazila u susret’, ponajprije osiguravanjem državnih jamstava potrebnih za podnošenje zahtjeva za puštanje Ratka Mladića na liječenje. Odvjetnik: Obitelj mora dobiti odgovore Odvjetnik obrane Dragan Ivetić objasnio je da obrana ni u travnju nije dobila svu traženu medicinsku dokumentaciju te da je u posljednjim danima Mladićeva života tražila da on bude prebačen na liječenje u Srbiju, gdje bi posljednje dane proveo pod liječničkim nadzorom i uz obitelj. Naglasio je da to, kako je rekao, nije bio zahtjev za oslobađanjem od kazne, već za medicinskim transferom u Srbiju. Srbija je, prema njegovim riječima, ponudila jamstva, organizirala transport, a Vojnomedicinska akademija u Beogradu bila je spremna primiti Mladića. Ivetić je rekao i da su posljednji zahtjev za puštanje podržala dvojica sudaca te oba neovisna medicinska stručnjaka, ali da je predsjednica Mehanizma zahtjev ipak odbila. ‘Danas tražim da se činjenice otkriju i ispitaju. Čovjek je umro nakon što mu je odbijeno puštanje. Obitelj mora dobit odgovore’, rekao je Ivetić. Prema njegovim riječima, Mladić je tako ostao ‘prvi pritvorenik koji je morao umrijeti u zatvoru’ nakon što mu je odbijen zahtjev za humanitarno puštanje.