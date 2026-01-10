Bivši ravnatelj bolnice koji je uhićen u akciji USKOK-a sada radi kao liječnik

Grošić je na posao raspoređen kao odjelni liječnik u Dnevnoj bolnici za oboljele od demencija, odgovorili su Hini iz Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan na upit o povratku na posao bivšeg ravnatelja, smijenjenog krajem listopada i osumnjičenog da je tu bolnicu oštetio za oko 1,2 milijuna eura .

Dužnosti ravnatelja razriješen je uoči USKOK-ove akcije u kojoj je uhićen u studenom te je nedavno pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode .

U Klinici kažu da on sada nastavlja raditi kao psihijatar, a kako je ranije potvrđeno, za povratak na liječničko radno mjesto ne postoje zakonske zapreke dok traje postupak.

Grošić je u studenome uhićen u sklopu šire istrage zbog sumnje u korupciju i zloporabu položaja.

Uskok ga tereti za primanje mita u zamjenu za pogodovanje pri dodjeli poslova građevinskim tvrtkama tijekom obnove dijela bolnice. Tužiteljstvo sumnja da je od 2023. do listopada 2025. provodio postupke nabave robe i radova na štetu bolnice, dok su angažirane tvrtke ostvarile nezakonitu korist. Prema sumnjama Uskoka, dio postupaka javne nabave bio je razdvajan na veći broj manjih postupaka jednostavne nabave kako bi se izbjegla zakonom propisana procedura i zadržala kontrola nad odabirom izvođača, a pojedini radovi bili su neizvedeni, višestruko ugovoreni ili preplaćeni.

Grošić je, kažu u bolnici, ravnatelj bio od 2022. do 29. listopada 2025., a iz Klinike Sveti Ivan poručuju da ne raspolažu informacijama o njegovoj eventualnoj političkoj ili stranačkoj opredijeljenosti.

Nakon što je smijenjen s ravnateljske dužnosti, v.d. ravnateljicom imenovana je njegova dotadašnja zamjenica Majda Grah. U bolnici nisu odgovorili na upit kada će biti raspisan natječaj za novoga ravnatelja.