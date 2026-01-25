zagađeni zrak

Upozorenje građanima: Izbjegavajte aktivnosti na otvorenom

V. B.

25.01.2026 u 18:23

Mjerna postaja za mjerenje kvalitete zraka
Mjerna postaja za mjerenje kvalitete zraka Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Zbog lošeg zraka u Zagrebu i ostalim gradovima građanima se savjetuje smanjenje boravka vani

Zrak u širem centru Zagreba izuzetno je loše kvalitete. Osim u glavnom gradu, slični su parametri zabilježeni i u Bjelovaru, Kutini, Sisku i Slavonskom Brodu, javio je Dnevnik Nove TV.

Preporuka građanima je smanjiti aktivnosti na otvorenom dok bi ih osjetljive skupine trebale u potpunosti izbjegavati.

Slično se, sa smanjenjem parametara, očekuje u narednim danima, pa ako osjetite simptome poput kašljanja, nadražaja očiju ili glavobolje, razmislite ili odmah smanjite vanjske aktivnosti.

“Riječ o jednom kroničnom problemu koji kopneni krajevi naše zemlje, ne samo naše zemlje nego i mnogi drugi gradovi europskih zemalja imaju u zimskom dijelu godine, a vezan je najviše uz mala kućna ložišta, uz loženje krutih goriva za grijanje i u principu upravo iz tog razloga, temperatura, niska temperatura je glavni prediktor ovako velikog onečišćenja koje se događa u pojedinim danima. Za one koji su kronični bolesnici, koji već imaju neke probleme, da izbjegavaju neke jače aktivnosti na otvorenom, svi drugi građani mogu ih smanjiti i paziti kako se osjećaju prije nego se odluče baviti nekim sportom u vanjskom prostoru", rekao je Darijo Brzoja, meterolog Dnevnika Nove TV. 

