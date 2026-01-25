Upozorenje građanima: Izbjegavajte aktivnosti na otvorenom

Zrak u širem centru Zagreba izuzetno je loše kvalitete. Osim u glavnom gradu, slični su parametri zabilježeni i u Bjelovaru, Kutini, Sisku i Slavonskom Brodu, javio je Dnevnik Nove TV.

Preporuka građanima je smanjiti aktivnosti na otvorenom dok bi ih osjetljive skupine trebale u potpunosti izbjegavati.

Slično se, sa smanjenjem parametara, očekuje u narednim danima, pa ako osjetite simptome poput kašljanja, nadražaja očiju ili glavobolje, razmislite ili odmah smanjite vanjske aktivnosti.