Upozorenje analitičara: Nastavi li EU odbijati zapadni Balkan, Rusi i Turci mogli bi zavladati regijom

Nakon što je Europska komisija ovih dana predstavila strategiju uključivanja pojedinih država zapadnog Balkana u Europsku uniju do 2025. godine, mnogi poznavatelji tog dijela Starog kontinenta ističu kako Bruxelles ne bi smio odustati od tog ambicioznog plana

Iako je Europska komisija pokrenula inicijativu da bivše jugoslavenske republike ispune sve potrebne uvjete za pridruživanje Europskoj uniji, izgledi za pridruživanje zajednici vrlo su daleki, no Europa ne bi smjela odustati od svojih namjera jer bi prema procjenama njezino mjesto mogle iskoristiti i zauzeti Rusija i Turska , smatra britanski Financial Times .

Financial Times pritom navodi kako je Europska komisija u nekoliko navrata jasno istaknula karakteristične probleme s kojima se hrvaju te države, počevši od veze države s organiziranim kriminalom, uzurpacijom vlasti, posvemašnjom korupcijom na svim razinama, ali i gušenjem slobode govora, a o hvatanju u koštac s funkcionalnom tržišnom ekonomijom da se i ne govori.

Pritom list podsjeća kako je predsjednik Europske komisije Juncker istaknuo da je 2025. godina tek indikativan datum za ulazak balkanskih zemalja u EU, napomenuvši da će se 'realna perspektiva ocjenjivati u skladu s njihovim realnim napretkom'.

'Teoretski gledano, neke od ovih zemalja mogu prestići druge na putu u EU tijekom tog sedmogodišnjeg razdoblja. Tu se prije svega misli na to da EU prepozna napredak Albanije i prekine sve teorije o navodnom favoriziranju Srbije na putu prema punopravnom članstvu. Uz to, treba pohvaliti hitni zahtjev Bruxellesa da se što prije riješe teritorijalni sporovi prije ulaska u EU, počevši od statusa Kosova pa do nesuglasice između Makedonije i Grčke oko imena', navodi Financial Times, dodajući kako bi unutar EU-a bilo nezamislivo nositi se s takvim vrstama trajnožarećih sukoba i opasnih etničkih napetosti kojima se te države hrane.