Upaljen alarm za Europu. Moramo djelovati odmah ili ćemo kasnije platiti skuplju cijenu!

Postignut je značajan napredak u smanjenju emisija stakleničkih plinova i onečišćenja zraka, ali cjelokupno stanje europskog okoliša nije dobro, poručila je Europska agencija za okoliš (EEA) prilikom predstavljanja najnovijeg izvješća na tu temu.

Ova procjena je objavljena nakon što države članice EU-a na klimatskom samitu UN-a prošlog tjedna nisu uspjele predstaviti formalni plan za daljnje smanjenje stakleničkih plinova do 2035. zbog neslaganja među svojih 27 država članica. EU se također ne može dogovoriti o ambicioznom prijedlogu Europske komisije o smanjenju emisija do 2040. godine za 90 posto u odnosu na razine iz 1990. Emisije stakleničkih plinova u Europskoj uniji pale su za 37 posto od 1990., znatno više nego u drugim velikim zemljama zagađivačima poput Kine i Sjedinjenih Država, zahvaljujući smanjenoj upotrebi fosilnih goriva i udvostručenju upotrebe obnovljivih izvora energije od 2005.

No, zemlje EU-a moraju "pojačati provedbu politika i dugoročnih mjera za omogućavanje održivosti koje su već dogovorene u okviru Europskog zelenog plana", koji je usvojen tijekom prethodnog mandata Europske komisije, priopćila je EEA.

Prirodne površine na kontinentu "i dalje se suočavaju s degradacijom, prekomjernim iskorištavanjem i gubitkom bioraznolikosti", analizira EEA, koja je za svoje izvješće prikupila podatke iz 38 zemalja diljem kontinenta. Sve oskudniji resurs postaje voda, a prekomjerno se iskorištavaju i zemljane površine. Oko 81 posto zaštićenih staništa u lošem je ili vrlo lošem stanju, 60 do 70 posto tla je degradirano, a 62 posto vodenih površina nije u povoljnom ekološkom stanju, navodi se u izvješću. Klimatske promjene pogoršavaju nestašicu vode, ali EEA poručuje da je boljim upravljanjem, tehnološkim inovacijama, ponovnom upotrebom vode i podizanjem javne svijesti moguće uštedjeti i do 40 posto vode u poljoprivredi, vodoopskrbi i energetici.

