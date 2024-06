UNESCO upozorava: Uz AI može doći do eksplozivnog širenja antisemitizma

U izvješću zajednički objavljenom sa Svjetskim židovskim kongresom, UNESCO kaže da bi povijesno tumačenje Holokausta moglo biti izobličeno, kao i to da bi to dovelo do porasta antisemitizma ako se etički principi na kojima će počivati korištenje umjetne inteligencije ne sprovedu na međunarodnoj razini.

Generativna umjetna inteligencija, poput chatbota ChatGPT-ja, temelji se na internetskim podacima, sadržaju koji može odvesti na krivi trag i u kojemu je prisutna ljudska pristranost. To bi također moglo dovesti do pogrešnog navođenja informacija o određenim događajima i pojačavanja predrasuda, navodi se u izvješću.