Svijet bilježi najgori rast antisemitizma od Drugog svjetskog rata

'No, nastave li se trenutni trendovi, past će zavjesa na mogućnost židovskog života na zapadu – nošenje Davidove zvijezde, odlazak u sinagogu i zajednice, slanje djece u židovske škole, odlazak u židovske klubove na sveučilištima, govorenje hebrejskog'.

Antisemitizam je rastao i do masakra Hamasa, stoji u izvješću, no 7. listopada je 'proširio vatru koja je već bila izvan kontrole'. U SAD-u, gdje živi oko šest milijuna Židova, između siječnja i rujna 2023. zabilježeno je 3,5 tisuća antisemitskih incidenata, no gotovo četiri tisuće u posljednja tri mjeseca u godini.

Situacija je slična u zemljama poput Njemačke, gdje je bilo 1365 antisemitskih incidenata od siječnja do rujna, pa 2249 od listopada do prosinca. Rast antisemitizma imaju i druge zemlje s velikim židovskim zajednicama, poput Francuske, Velike Britanije, Australije, Italije i Meksika.

Izvješće naslova 'Zabrinutost za budućnost židovskog života na zapadu' upozorava da se taj trend ne smije objašnjavati kao odgovor na humanitarnu katastrofu u Gazi. Organizacije ističu da su neke od najgorih antisemitskih izjava izrečene u prvim danima nakon masakra 7. listopada.

Autori pišu kako je antisemitizam pojava na lijevom i desnom političkom ekstremu, a da se, često putem društvenih medija, širi i u politički centar društva.