Unatoč Trumpovim pozivima: Sirija 'nema namjeru' intervenirati u Libanonu

Tijekom svoga posjeta Libanonu, sirijski ministar sastao se s brojnim političkim i vjerskim čelnicima, uključujući i predsjednika libanonskog parlamenta Nabiha Berrija, saveznika Hezbolaha.

Otkad su došli na vlast u prosincu 2024. godine nakon zbacivanja predsjednika Bašara al-Asada, sirijski čelnici ustvrdili su da žele okrenuti novu stranicu sa susjednim Libanonom, koji je patio od hegemonije klana Asad.

Sirijski predsjednik Ahmad al-Šara ustvrdio je krajem lipnja da nema namjere intervenirati i otvoriti stare rane.

Američki predsjednik Donald Trump više puta je tvrdio da se Sirija može 'nositi s Hezbolahom' u Libanonu, kritizirajući strategiju Izraela u ratu protiv oružane skupine koju financira Teheran.