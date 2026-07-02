Unatoč Trumpovim pozivima: Sirija 'nema namjeru' intervenirati u Libanonu

Sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Šajbani u četvrtak je iz Bejruta poručio da njegova zemlja nema namjere vojno intervenirati u Libanonu protiv proiranskog Hezbolaha, unatoč ponovljenim pozivima američkog predsjednika da to učini
Tijekom svoga posjeta Libanonu, sirijski ministar sastao se s brojnim političkim i vjerskim čelnicima, uključujući i predsjednika libanonskog parlamenta Nabiha Berrija, saveznika Hezbolaha.
Otkad su došli na vlast u prosincu 2024. godine nakon zbacivanja predsjednika Bašara al-Asada, sirijski čelnici ustvrdili su da žele okrenuti novu stranicu sa susjednim Libanonom, koji je patio od hegemonije klana Asad.
Sirijski predsjednik Ahmad al-Šara ustvrdio je krajem lipnja da nema namjere intervenirati i otvoriti stare rane.
Američki predsjednik Donald Trump više puta je tvrdio da se Sirija može 'nositi s Hezbolahom' u Libanonu, kritizirajući strategiju Izraela u ratu protiv oružane skupine koju financira Teheran.
Asad al-Šajbani uvjerio je libanonskog predsjednika Josepha Aouna da želi 'otkloniti sumnju izazvanu izvješćima o mogućoj sirijskoj vojnoj intervenciji u Libanonu'.
Naglasio je da 'Sirija nema namjere poduzeti takav korak', priopćilo je libanonsko predsjedništvo.
Šajbani je također prenio pozivnicu predsjednika Aouna od predsjednika Šare da posjeti Siriju, što bi bio prvi takav posjet.
Nakon sastanka s predsjednikom parlamenta Nabihom Berrijem, ministar je rekao novinarima da ne isključuje mogućnost sastanka s Hezbolahom u budućnosti.