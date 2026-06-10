Rusija ne odustaje od vojnih objekata u Siriji: 'Suradnja se aktivno razvija'

Svrgnuće sirijskog predsjednika bliskog ruskog saveznika Bašara al-Asada u prosincu 2024. dovelo je u pitanje budućnost ruske zračne baze Hmeimim u Latakiji i njene pomorske baze u Tartusu. No, Moskva je u međuvremenu izgradila odnose s Ahmedom al-Šarom, bivši zapovjednikom pobunjenika koji je sada predsjednik Sirije.

"Rusko-sirijska suradnja se veoma aktivno razvija", odgovorila je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na pitanje o planovima za stvaranje logističkog čvorišta u Tartusu radi distribucije robe uvezene iz Rusije.

"U sklopu kontakata sa sirijskim partnerima, raspravlja se i o pitanju ruskog vojnog prisustva u Siriji, uključujući u kontekstu mogućeg restrukturiranja funkcionalnosti ruskih vojnih objekata", dodala je.