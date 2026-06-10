Tko god naslijedi Schmidta, ovo će morati ispuniti

Tko god bude izabran za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini morat će osigurati ispunjenje uvjeta postavljenih kao preduvjet za zatvaranje njegova ureda (OHR) još 2008., ocijenio je bivši američki veleposlanik u toj zemlji Michael Murphy uz upozorenje je novi odnos SAD prema BiH zabrinjavajući.

Upravni odor Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) zbog prijepora između SAD i utjecajnih europskih država nije uspio početkom lipnja imenovati osobu koja će naslijediti Christiana Schmida na čelu OHR-a a pregovori o nasljedniku nastavljeni su daleko od očiju javnosti uz očekivanja da to pitanje bude riješeno do kraja mjeseca. Murphy koji je bio veleposlanikom SAD u vrijeme administracije Joea Bidena a Sarajevo je napustio u veljači 2025. po isteku mandata i dalje aktivno prati i komentira stanje u BiH. U intervjuu za online magazine Žurnal iz Sarajeva objavljenom u srijedu istaknuo je kako su OHR i visoki predstavnik i dalje odgovorni za zaštitu Daytonskog sporazuma i države BiH od pokušaja potkopavanja.

Pet ciljeva i dva uvjeta Podsjetio je kako je Vijeće za provedbu mira još 2008. postavilo pet ciljeva i dva uvjeta za zatvaranje OHR-a. Od toga je do danas ispunjen samo uvjet kojim je traženo potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Europske unije a ostala pitanje, prije svega status državne imovine, i dalje čekaju rješenja. Krivnju za to Murphy adresira na domaće političare dodajući kako se na postojanje OHR-a žale baš oni oni koji su najmanje učinili da osiguraju njegovo zatvaranje. "Niko nije sprječavao ni (Milorada) Dodika niti ostale da pregovaraju i usvoje zakon o državnoj imovini, naprimjer. Odabrali su da to ne učine ni u razdoblju od skoro 20 godina", kazao je Murphy dodajući kako će baš zbog toga naredni visoki predstavnik morati raditi na dosezanju davno postavljenih uvjeta.

BiH nazaduje Upozorio je kako je BiH zapravo u proteklim godinama uglavnom nazadovala u ispunjenju tih ciljeva, posebice kada je riječ o fiskalnoj održivosti i vladavini prava a krivce za to osim u Dodiku vidi i u čelnicima druge dvije najveće nacionalne stranke HDZ-a BiH i Stranke demokratske akcije (SDA). "I Dodik i (Dragan) Čović i (Bakir) Izetbegović, koji su bili na vlasti veći dio ovog vremena, zajedno su odgovorni za nazadovanje u ovim područjima", kazao je bivši američki veleposlanik. Murphy je skeptičan i u odnosu na strategiju sadašnje američke administracije prema BiH.