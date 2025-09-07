UN: Nema više puno vremena da se zaustavi glad u Gazi

"Postoji uzak prozor, do kraja rujna, da se glad spriječi od širenja u Deir al Balah u središnjoj Gazi i Han Junisu na jugu Gaze. Prozor se sada zatvara brzo", rekao je šef Ujedinjenih naroda za humanitarnu pomoć, Tom Fletcher.

Izrael, koji je zaustavio dotok humanitarne pomoći na 11 tjedana, od ožujka do sredine svibnja, rekao je da čini više da dopusti ulazak pomoći i njezinu distribuciju u enklavi kako bi spriječio nedostatak hrane, iako međunarodne agencije kažu da je potrebno više.

Prema globalnoj agenciji koja nadzire glad, stotine tisuća Palestinaca već su pod rizikom od gladi u područjima koja uključuju i grad Gazu, najveće urbano središte enklave, gdje Izrael tvrdi da je pokrenuo ofenzivu protiv Hamasa.

Izrael je prošli mjesec pokrenuo napad na predgrađa grada Gaze i njihove snage nalaze se sada tek nekoliko kilometara od gradskog središta, gdje je vojska preko vikenda izdala upozorenje civilima da se evakuiraju iz nebodera, rekavši da je u njima Hamas, prije nego što ih je bombardirala.

Izrael nije predočio dokaz da se Hamas nalazi u zgradama.

Tijekom noći, u izraelskim napadima diljem grada ubijeno je 14 osoba, rekli su lokalni zdravstveni službenici, uključujući i u udaru na školu na jugu grada Gaze gdje su se sklonili raseljeni Palestinci.

Vojska je u subotu upozorila stanovnike grada Gaze da se zapute prema jugu, prema Han Junisu, gdje se stotine tisuća Palestinaca već sklanjaju u pretrpanim šatorima uz obalu.

Sa stotinama tisuća ljudi koji se nalaze u gradu Gazi, raste pritisak da se rat privede kraju.

Rat u Izraelu postaje nepopularan. U subotu, deseci tisuća prosvjednika pridružili su se obiteljima taoca na prosvjedu, pozivajući kraj rata i zahtijevajući povratak talaca.

Vjeruje se da je u Gazi 48 talaca te da je 20 od njih još uvijek živo.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da bi rat odmah završio ako Hamas pusti taoce i položi oružje.

"Bit ćemo više nego sretni ovaj cilj postići političkim sredstvima", rekao je na konferenciji za medije u Jeruzalemu.

Kao odgovor, dužnosnik Hamasa Basem Naim rekao je da se skupina neće razoružati, no da će pustiti sve taoce ako Izrael završi rat i povuče svoje snage iz Gaze, ponavljajući Hamasovu poziciju otprije.

U Gazi je u izraelskim napadima od 7. listopada 2023. godine ubijeno više od 64.000 Palestinaca.