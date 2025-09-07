slijedi bombardiranje

Izraelska vojska poziva na evakuaciju nebodera Gazi

I.V./Hina

07.09.2025 u 18:21

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER
Bionic
Reading

Izraelska vojska pozvala je u nedjelju stanovnike da evakuiraju okolicu nebodera na jugozapadu grada Gaze jer se očekuje bombardiranje te zgrade, dan nakon što je objavila slično upozorenje

Upozorenje se odnosi na zgradu Al-Ruju i šatore u njegovoj blizini, objavio je na društvenim mrežama pukovnik Avichay Adraee, glasnogovornik vojske, uz fotografiju zgrade iz zraka obilježenom crvenom bojom.

"Izraelske snage uskoro će napasti zgradu zbog Hamasove terorističke infrastrukture u njezinoj unutrašnjosti ili u blizini", dodao je.

Takva poruka objavljena je bila i u subotu, ali neboder nije od tada bio napadnut.

U petak i subotu izraelske snage su nakon poziva na evakuaciju uništile dva nebodera u gradu Gazi, optuživši Hamas da ih koristi za svoje operacije.

vezane vijesti

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je u ponedjeljak širenje vojnih operacija u gradu Gazi i njegovoj okolici u cilju preuzimanja kontrole nad gradom.

Rekao je da je grad napustilo već oko 100.000 ljudi. Po UN-u, gotovo milijun ljudi živi u gradu Gazi i njegovoj okolici.

Ni vojska niti vlada nisu službeno objavili početak ofenzive protiv grada Gaze, odobrene u kolovozu.

No vojska zadnjih tjedana intenzivira bombardiranja i operacije na tlu u gradu i u njegovoj okolici.

Vojska tvrdi da kontrolira 40 posto grada, koji smatra posljednjim uporištem Hamasa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zaoštravanje stava

zaoštravanje stava

Trump okreće ploču: Spreman sam kazniti Rusiju
očekuju se gužve

očekuju se gužve

Od ove jeseni uvode se nova pravila na granicama: Evo što se sve mijenja
'dosta nam je'

'dosta nam je'

FOTO Branitelji u Šibeniku prosvjedovali zbog festivala 'Fališ': Ne možete nam isprati mozak

najpopularnije

Još vijesti