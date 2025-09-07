Izraelska vojska poziva na evakuaciju nebodera Gazi

Upozorenje se odnosi na zgradu Al-Ruju i šatore u njegovoj blizini, objavio je na društvenim mrežama pukovnik Avichay Adraee, glasnogovornik vojske, uz fotografiju zgrade iz zraka obilježenom crvenom bojom.

"Izraelske snage uskoro će napasti zgradu zbog Hamasove terorističke infrastrukture u njezinoj unutrašnjosti ili u blizini", dodao je.

Takva poruka objavljena je bila i u subotu, ali neboder nije od tada bio napadnut.

U petak i subotu izraelske snage su nakon poziva na evakuaciju uništile dva nebodera u gradu Gazi, optuživši Hamas da ih koristi za svoje operacije.