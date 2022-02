Umro Ivan Gabelica, bivši saborski zastupnik i osnivač HČSP-a

Bivši saborski zastupnik, osnivač Hrvatske čiste stranke prava (HČSP) i odvjetnik Ivan Gabelica umro je nakon duge i teške bolesti u 83. godini života u nedjelju u Zagrebu

Gabelica je, kako je zabilježeno i Hrvatskom biografskom leksikonu, rođen u Podbablju kraj Imotskog 1939. godine. Gmnaziju je završio 1962. u Ljubuškom, a studij prava 1968. u Zagrebu.

Nakon studija radio je kao odvjetnički vježbenik od 1969. do 1973., pravnik u više poduzeća u razdoblju od 1973. do 1980, a poslije, sve do 1995. godine, kao odvjetnik. Kao hrvatski nacionalist uhićivan je, suđen i otpuštan s posla.