HNS oprostio Vladi 10 milijuna kuna prastarog duga iz Račanovih vremena

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o sklapanju sporazuma s Hrvatskim nogometnim savezom (HNS), prema kojem će država HNS-u platiti 46,4 milijuna kuna nakon što je izgubila višegodišnji spor koji je HNS vodio protiv Ministarstva turizma. Prema pravomoćnoj sudskoj presudi, država je HNS-u bila dužna platiti 56,4 milijuna kuna, ali HNS je pristao otpisati 10 milijuna kuna potraživanja, što se odnosi na dio zateznih kamata

Prva, od 11,7 milijuna kuna, najkasnije do kraja 2019. godine i druga, u istom iznosu uvećanom za dio zateznih kamata, koje će se obračunati na naprijed navedene iznose glavnice i troška parničnog postupka za razdoblje od 12. lipnja 2018. do dana sklapanja sporazuma, najkasnije do 31. prosinca 2020.

HNS, kao što smo već naveli, zauzvrat bi se odrekao 10 milijuna kuna.