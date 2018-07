Dalić priznao da ima mnogo ponuda i otkrio što mu je posebno zasmetalo u radu s HNS-om

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić u intervjuu za Hrvatski radio priznao je da ovih dana dobiva pregršt poslovnih ponuda, ali naša reprezentacija ipak mu je na prvom mjestu. No, tek mora pasti konačni dogovor s Davorom Šukerom...

Hrvatski izbornik trenutno je izuzetno popularan u domovini, no još nije postignut dogovor o nastavku suradnje s HNS-om, iako mu je Izvršni odbor dao jednoglasnu potporu.

Zlatko Dalić u posljednjem intervjuu za Hrvatski radio otkrio je što mu je najviše zasmetalo u radu s Hrvatskim nogometnim savezom.

'Izbor stručnog stožera je jedna stvar koja me smetala, ja nisam reagirao, bio sam strpljiv. No, nije baš normalno da ja slažem stručni stožer pet mjeseci,' prisjetio se srebrni izbornik problema oko imenovanja Dražena Ladića, no još uvijek je bliži nastavku suradnje s HNS-om nego odlasku:

'Moj ugovor s HNS-om traje još dvije godine. Potrebno je meni, igračima, i predsjedniku Šukeru da se odmorimo nakon svega. Ne treba donositi nikakve odluke na prečac. Ima ponuda jako puno, ali niti jedna ponuda mene neće pokolebati, niti jedna ponuda nije veća od Hrvatske ili hrvatske reprezentacije. Sigurno je da ja neću trčati za ponudama ili za novcem. Ovo je moj san, moja želja. Ovo je moj narod i moja država i to je ono što je najvažnije.'

'Sljedeći tjedan ću razgovarati s predsjednikom Šukerom, nakon toga donijet ću odluku što i kako dalje. Moram razgovarati i s igračima. Ne treba oko toga raditi nikakvu dramu, ja sam samo iznio svoj stav,' zaključio je Dalić koji u ovom trenutku ima odlične karte u rukama i HNS ga mora pod svaku cijenu zadržati...