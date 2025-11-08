NOĆNI NAPADI

Ukrajinski dronovi pogodili rusku trafostanicu i zgradu, dvije osobe ozlijeđene

I.H./Hina

08.11.2025 u 11:24

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: Maria Senovilla
Tri ukrajinska drona pogodila su tijekom noći električnu trafostanicu u sjevernoj ruskoj regiji Vologda, rekao je u subotu regionalni guverner Georgij Filimonov

Šteta na trafostanici se procjenjuje, ali opskrba električnom energijom u regiji, koja se nalazi sjeverno od Moskve i oko 1900 km od Ukrajine, nastavlja se bez prekida, rekao je Filimonov u objavi na Telegramu. Ukrajina je dronovima pogodila i stambenu zgradu u ruskom Saratovu, pri čemu su dvije osobe ranjene, rekao je lokalni guverner Roman Busargin.

U tom napadu su oštećene stambena zgrada i vozila, napisao je Busargin na Telegramu. Saratov, industrijski grad na Volgi, udaljen 625 km od ukrajinske granice, već je više puta bio meta ukrajinskih dronova otkako je Rusija u veljači 2022. naredila desecima tisuća vojnika da uđu u susjednu zemlju.

Nasuprot tome, slabije naseljena Vologodska oblast nije bila redovita meta ukrajinskih napada. Ruska protuzračna odbrana (PZO) oborila je preko 80 ukrajinskih dronova, većinom iznad područja koja graniče s Ukrajinom, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Podsjetimo, i Ukrajina je u noći s petka na subotu izvijestila o novom ruskom napadu na svoju energetsku infrastrukturu  uslijed čega je jedna osoba poginula, a u nekoliko regija nestalo je struje.

