Ukrajinci tvrde: Rusi nas gađaju na osnovu podataka koje im šalju - Kinezi

B. S. / Hina

04.10.2025 u 20:39

Rat u Ukrajini (ilustracija)
Rat u Ukrajini (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
Kina šalje obavještajne podatke Rusiji kako bi Moskva mogla izvoditi preciznije raketne napade na mete unutar Ukrajine, rekao je u subotu viši ukrajinski obavještajni dužnosnik.

Oleh Aleksandrov, dužnosnik ukrajinske Vanjske obavještajne službe, rekao je novinskoj agenciji Ukrinform da Kina šalje satelitske obavještajne podatke o metama, uključujući i one povezane sa stranim ulaganjima.

"Postoji dokaz o suradnji između Rusije i Kine na visokoj razini u provođenju satelitskog izviđanja ukrajinskog teritorija kako bi se identificirale i dalje istražile strateške mete za ciljanje", rekao je Aleksandrov Ukrinformu.

"Kao što smo vidjeli proteklih mjeseci, ta mjesta možda pripadaju stranim investitorima."

Predsjednik Volodimir Zelenskij i njegovi regionalni dužnosnici rekli su da je u ruskom raketnom napadu u kolovozu pogođena američka tvornica uređaja u zapadnoj Zakarpatskoj oblasti, tijekom čega je ozlijeđeno 15 osoba.

Zelenskij je rekao u travnju da Kina snabdijeva Rusiju oružjem i barutom. Također je rekao da njegova vlada ima obavještajne podatke da Kina proizvodi oružje na ruskom teritoriju.

