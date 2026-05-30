Ukrajinci iz dana u dan preuzimaju sve veću kontrolu na frontu: Stvara se 'zona smrti'

Rusija se suočava sa sve većim vojnim pritiskom u ratu protiv Ukrajine, a Kijev zahvaljujući tehnološkoj nadmoći i razvoju bespilotnih sustava postupno preuzima inicijativu na bojištu

Istodobno Kremlj odgovara novim valovima raketnih napada i prijetnjama eskalacijom, što u europskim prijestolnicama izaziva ozbiljnu zabrinutost. Masovni ruski zračni udari na Kijev posljednjih dana popraćeni su upozorenjima zapadnim diplomatima da napuste ukrajinsku prijestolnicu. Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno je upotrijebio balističku raketu srednjeg dometa Orešnik, a ona može nositi i nuklearne bojeve glave. Bio je to treći put u četiri godine rata da je Moskva posegnula za tim oružjem.

Berlin: Demonstracija sile zapravo pokazuje slabost Iako Kremlj pokušava pokazati vojnu moć te zastrašiti Ukrajinu i njezine saveznike, u Berlinu i drugim europskim prijestolnicama prevladava procjena da takvi potezi otkrivaju rastuću nervozu Moskve. Prema informacijama iz njemačkih vladinih krugova, ukrajinska vojska posljednjih mjeseci ostvaruje značajnu prednost zahvaljujući naprednim dronovima i digitalnim sustavima upravljanja bojištem. Rat iscrpljivanja tako se sve više pretvara u rat na distanci, što ide u korist Ukrajine, piše Handelsblatt. Ukrajinske snage uspijevaju smanjiti gubitke, a istodobno ruskoj strani nanose znatno veće štete. Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov navodno je rekao njemačkim dužnosnicima da se na pojedinim dijelovima bojišta omjer snaga toliko promijenio da jedan ukrajinski vojnik može neutralizirati čak 29 ruskih vojnika. Te tvrdnje nije moguće neovisno potvrditi, ali pokazuju rast samopouzdanja u Kijevu. Dronovi mijenjaju tijek rata Od 2023. godine rat u istočnoj i južnoj Ukrajini uglavnom se pretvorio u pozicijski sukob. Milijuni dronova koje koriste obje strane stvorili su uzduž fronta svojevrsnu zonu smrti široku oko 30 kilometara, u kojoj je gotovo svaki pješački prodor brzo zaustavljen. No posljednjih mjeseci vojni analitičari sve češće govore o ukrajinskoj prednosti. Kijev je intenzivirao napade na ruske vojne tvornice, logističke centre, skladišta goriva i rafinerije duboko iza bojišnice, a takvi udari očito sve više slabe rusku ratnu mašineriju.

Analitičari američkog Instituta za proučavanje rata (ISW) procjenjuju da bi sadašnja situacija mogla označiti početak nove faze rata jer je rusko napredovanje gotovo zaustavljeno te Ukrajina stvara uvjete za svoje ofenzivne operacije. Ukrajinski general Andrij Bilecki, zapovjednik Trećeg armijskog korpusa u Harkivu, izjavio je za Reuters da bi sljedećih šest do devet mjeseci moglo predstavljati prekretnicu u ratu. Napadi na ključnu kopnenu vezu s Krimom Jedna od glavnih meta ukrajinskih napada postala je prometnica između Mariupolja i Simferopolja na okupiranom jugu zemlje, a riječ je o ključnoj kopnenoj vezi između Rusije i okupiranog Krima. Ukrajinski dronovi sve češće napadaju ruske konvoje na toj ruti, koju su vojni blogeri već prozvali 'autocestom smrti', a brigada bespilotnih sustava Nemesis objavila je da je posljednjih dana uništila desetke ruskih kamiona i cisterni, prisilivši njihovo zapovjedništvo da smanji promet tom trasom. Ako bi Ukrajina uspjela ozbiljnije ugroziti tu prometnicu, ruske snage na Krimu mogle bi ostati bez jednog od najvažnijih opskrbnih pravaca. Ukrajina razvija novu obranu Ukrajinske tvrtke iz obrambenog sektora istodobno rade na tehnologijama koje bi trebale omogućiti obranu od ruskih rojeva dronova. Prema navodima njemačkog Handelsblatta, nova tehnologija mogla bi biti spremna već do kraja godine. Cilj je ponovno omogućiti veću pokretljivost ukrajinskih oklopnih snaga i otvoriti prostor za oslobađanje okupiranih područja.