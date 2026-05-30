Snažan apel iz Vatikana: Papa pozvao na kraj ratova i nasilja

M. Šu./Hina

30.05.2026 u 22:19

Izvor: EPA / Autor: VATICAN MEDIA HANDOUT
Papa Lav XIV. u subotu je, tijekom molitve za mir u Vatikanu, pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta.

Nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, rekao je Lav, poglavar 1.4 milijarde katolika u svijetu.

Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, rekao je, dodavši da nevini više ne smiju prolijevati suze.

Mir je moguć čak i u ovim vremenima tenzije i sukoba, rekao je Papa.

"On postaje moguć kad odaberemo slušati plač onih kojima je mir uskraćen: nevine djece, zabrinutih majki i očeva, zlostavljanih zatvorenika, izbjeglica i ljudi svih dobi koji pate", rekao je. Svi "imaju sve osim jedne riječi na svojim usnama: mir!"

Papa se također obratio pojedincima, rekavši da svatko ima osobnu odgovornost.

Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu malim, ali važnim koracima, rekao je, pozivajući na ustezanje od verbalnog i fizičkog nasilja jednako u dnevnom životu, kao i na društvenim mrežama.

Ovo je bila druga velika Papina molitva za mir. U travnju, njegovo oštro upozorenje o "zabludama svemoći" koje postaju sve nepredvidljivije i agresivnije izazvalo je iritaciju američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trump je tada verbalno napao američkog Papu, a njegov odgovor punio je naslovnice globalnih medija.

