Ukrajinci imaju novo oružje - 'šišmiša'

Dron je bio namijenjen poljoprivrednicima, objavio je The New York Times. Strojeve je isporučio Reactive Drone, ukrajinska tvrtka osnovana 2017. da bi opskrbila poljoprivrednike bespilotnim letjelicama koje mogu raspršivati ​​pesticide, piše New York Times.

Kada je Rusija napala Ukrajinu u veljači 2022., osnivač tvrtke Oleksi Kolesnik rekao je za Times da su on i njegov tim u roku od nekoliko dana počeli pretvarati poljoprivredne alate u borbene strojeve.

Uz bespilotne letjelice za poljoprivrednike, ukrajinske snage također se oslanjaju na jeftine bespilotne letjelice koje koriste hobisti za obaranje ruskih oklopnih vozila.