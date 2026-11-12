Uhićena Vučićeva gradonačelnica koja je nakon izbora odbila dati ostavku

Uhićenja je naložilo Osnovno javno tužiteljstvo u Smederevu, a prema neslužbenim informacijama lokalnog portala SD Cafe, slučaj je povezan s problemima na gradskom odlagalištu otpada. Zasad nema službenih pojedinosti o razlozima uhićenja, piše Nova.rs.

Tko je uhićena gradonačelnica?

Jasmina Vojinović (55) članica je Srpske napredne stranke (SNS), koju je godinama predvodio srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Na čelo Smedereva došla je 2023. godine, nakon što je obnašala niz dužnosti u gradskoj upravi.

Od ožujka iste godine vodi i smederevski gradski odbor SNS-a, a prije ulaska u politiku radila je kao učiteljica u osnovnoj školi.

Nakon izbornog poraza SNS-a odbila dati ostavku

Vojinović je privukla pozornost javnosti i nakon parlamentarnih izbora održanih 25. listopada, na kojima je SNS izgubio vlast na državnoj razini.

Nakon izbora skupina lokalnih oporbenih aktivista ušla je u njezin ured i zatražila ostavku, uz obrazloženje da je porazom SNS-a izgubila politički legitimitet.

Gradonačelnica je njihov zahtjev odbila, a Vučić joj je tada javno pružio podršku.