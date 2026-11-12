VIDEO Pogledajte kako su naši specijalci preoteli brod u pokretu na otvorenom moru

Obuka je trajala od 5. do 11. studenoga, a obuhvatila je planiranje operacija, specijalno izviđanje i taktičke postupke zauzimanja plovila . U završnoj vježbi specijalci su izveli pomorsku operaciju poznatu pod kraticom VBSS (Visit, Board, Search and Seizure ), koristeći brze brodove RHIB i helikopter Mi-171Sh.

Operacija najvišeg taktičkog rizika

Zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga, brigadir Ivan Miloš, naglasio je važnost suradnje vojske i policije, osobito u operacijama koje zahtijevaju iznimnu obučenost i preciznu koordinaciju.

‘Ovom prilikom uvježbavano je nasilno zauzimanje plovila na otvorenom moru, što predstavlja najviši stupanj taktičkog rizika’, rekao je Miloš.

Istaknuo je da je razmjena iskustava dodatno unaprijedila sposobnosti zajedničkog djelovanja.

‘Kroz ovakve suradnje pokazujemo da imamo potencijal u svakom trenutku brzo i učinkovito neutralizirati bilo kakvu prijetnju na našem moru’, poručio je.

Splitski akvatorij posebno je zahtjevan

Pomoćnik zapovjednika Jedinice specijalne i interventne policije Split Danijel Bradarić podsjetio je na dugogodišnju suradnju dviju službi, istaknuvši da razvedena obala, brojni otoci i intenzivan pomorski promet zahtijevaju stalno održavanje visoke razine spremnosti.

‘Jadrolinija samo na području Splitsko-dalmatinske županije godišnje preveze oko pet milijuna putnika, što dodatno naglašava potrebu za kontinuiranim razvojem operativnih sposobnosti i održavanjem visoke razine sigurnosti na moru’, istaknuo je.

Bradarić očekuje nastavak zajedničkih obuka i daljnje jačanje suradnje vojske i policije.

Potporu vježbi pružili su i pripadnici Hrvatske kopnene vojske, Obavještajne pukovnije i Hrvatske ratne mornarice. Iz Ministarstva obrane poručili su da je obuka potvrdila spremnost sudionika za provedbu zahtjevnih operacija u zaštiti sigurnosti i nacionalnih interesa Hrvatske.