Uhićen još jedan osumnjičeni za napad na kuću Zdravka Čolića

05.02.2026 u 22:16

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba
Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba
Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhitili su večeras još jednog osumnjičenika za napad na obiteljsku kuću pjevača Zdravka Čolića, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, doznaje Tanjug

Riječ je o 23-godišnjem M.A., koji je osumnjičen za pomaganje S.M. u počinjenju ovog kaznenog djela. Potonji je uhićen jučer, javlja N1 Srbija.

Podsjetimo, na kuću bosanskohercegovačkog pjevača s beogradskom adresom Zdravka Čolića u utorak ujutro oko 5 sati bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu. Nitko nije ozlijeđen.

Beograd: Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba
