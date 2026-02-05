Uhićen još jedan osumnjičeni za napad na kuću Zdravka Čolića

Riječ je o 23-godišnjem M.A., koji je osumnjičen za pomaganje S.M. u počinjenju ovog kaznenog djela. Potonji je uhićen jučer, javlja N1 Srbija.

Podsjetimo, na kuću bosanskohercegovačkog pjevača s beogradskom adresom Zdravka Čolića u utorak ujutro oko 5 sati bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu. Nitko nije ozlijeđen.